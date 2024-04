Ginnastica ritmica, le Farfalle ruggiscono a Baku! Italia al comando in Coppa del Mondo

L’Italia risplende nella terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica. Le Farfalle si trovano infatti al comando a metà del concorso generale a squadre in quel di Baku (Azerbaijan). Le azzurre, reduci dal terzo posto di Atene e dalla seconda piazza di Sòfia, si sono brillantemente distinte con i cinque cerchi e svettano con il perentorio punteggio di 37.200 (21.00 il D Score, 7.850 per l’esecuzione, 8.350 di pannello A).

Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno distanziato la Spagna (36.750) e le padrone di casa (36.550), mentre sono ancora più attardate la Bulgaria (35.750) e la Cina (35.500). Ricordiamo che è assente Israele, che aveva dominato le prime due prove del massimo circuito internazionale itinerante. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno eseguito un esercizio di assoluto spessore tecnico, lanciando un chiaro messaggio in vista degli Europei e delle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’Italia può concretamente imporsi sul giro completo, che è poi l’unica gara presente ai Giochi (le finali di specialità non sono incluse nel programma a cinque cerchi). Si sta inseguendo il primo successo stagionale nell’all-around di Coppa del Mondo. Servirà una prova di grande sostanza anche nell’esercizio misto in programma domani per fare festa, lasciandosi alle spalle Spagna, Azerbaijan, Bulgaria e Cina. Il risultato odierno ha permesso anche di qualificarsi all’atto conclusivo di attrezzo previsto per domenica.