Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli sul podio in Coppa del Mondo. Primo acuto azzurro, Varfolomeev imbattibile

Sofia Raffaeli ha conquistato uno splendido terzo posto nel concorso generale individuale che ha animato la terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica. La fuoriclasse marchigiana, già terza a metà gara, è riuscita a conservare il piazzamento dopo aver eseguito un esercizio positivo con le clavette (32.950: 16.3 il D Score, 8.2 per l’esecuzione, 8.5 di pannello A, mezzo decimo di penalità, quarto punteggio di giornata) e aver faticato con il nastro (29.450: 13.9 per le difficoltà, 7.55 per l’esecuzione, 8.0 di A Score, 15mo punteggio). La ribattezzata Formica Atomica, che ieri aveva ottenuto 34.200 al cerchio e 34.100 con la palla, ha totalizzato un punteggio complessivo di 130.700 ed è riuscita a salire sul podio dell’all-around per la prima volta in stagione, dopo le criticità riscontrate ad Atene e la beffarda quarta piazza di Sòfia, dove aveva poi vinto la finale di specialità alle clavette.

L’azzurra ha offerto una prestazione nel complesso convincente, riuscendo a tenersi alle spalle l’ucraina Taisiia Onofriichuk (130.350) e la tedesca Margarita Kosolov (130.000). La 20enne ha così mosso un importante passo in avanti verso gli Europei di fine maggio e, soprattutto, le Olimpiadi di Parigi 2024, dove può concretamente giocarsi una medaglia. La Campionessa del Mondo 2022 e argento iridato in carica sul giro completo sembra però non poter contenere la formidabile tedesca Darja Varfolomeev. La Campionessa del Mondo in carica, alla sua prima uscita internazionale della stagione dopo alcune apparizioni in Serie A con i colori della Raffaello Motto di Viareggio, ha trionfato con il perentorio riscontro di 138.150 (34.750 con le clavette e 32.200 al nastro nella giornata odierna).

La teutonica fa sembrare tutto facile, ha vinto con addirittura 3,2 punti di vantaggio nei confronti della bulgara Elvira Krasnobaeva (seconda con 134.950) e 7,45 sulla nostra portacolori. L’altra italiana in gara, Tara Dragas, ha concluso in ottava posizione (125.100, oggi 30.150 alle clavette e 29.250 al nastro). Si tornerà in pedana domani per le finali di specialità, prove però non previste nel programma dei Giochi (nella rassegna a cinque cerchi si gareggia esclusivamente nell’all-around): Sofia Raffaeli sarà impegnata con clavette, palla, cerchio.