F1, Carlos Sainz tra due fuochi: andare in Mercedes o accettare le già note lusinghe dell’Audi?

Carlos Sainz, fino a qualche settimana fa, stava vivendo un inverno tranquillo e sereno. La sua idea era prolungare il contratto con la Ferrari per un altro anno, per poi accasarsi in Audi a partire dal 2026. Un piano che sembrava pressoché già scritto ma, come si sa, la vita spesso regala sorprese. La Formula Uno in primis.

La massima categoria del motorsport sa sempre sorprendere. Da questo punto di vista, infatti, la Ferrari ha deciso di rinnovare Charles Leclerc (per più anni, ma non si sa quanti) e di salutare il pilota spagnolo per fare spazio a “Sir” Lewis Hamilton che, quindi, farà coppia con il monegasco a partire dal 2024. Per Carlitos si è trattato del più classico “rimanere con il cerino in mano”.

Una situazione che ha colto di sorpresa l’ex pilota di Renault, McLaren e Toro Rosso che, a questo punto, ha iniziato a guardarsi attorno. Dove correrà nel 2025 il vincitore del Gran Premio d’Australia? Nelle ultime ore si è scritto molto di un suo possibile approdo in Mercedes. Il team di Brackley, secondo quanto rivelato dalla stampa inglese, avrebbe proposto un contratto di un anno con una opzione per un secondo al pilota che il primo settembre compirà 30 anni.

Proprio per questo motivo, secondo Crash.net, Audi non sarebbe rimasta a guardare e avrebbe iniziato a pressare lo spagnolo. Il suo approdo nel 2026 era un punto fermo per il marchio tedesco che, a questo punto, rischia di vedersi soffiare da sotto il naso il pilota sul quale avevano puntato in maniera importante. Carlos Sainz sembra quindi tra due fuochi. Un progetto ambizioso con Audi, oppure una stretta di mano con Mercedes provando a rilanciare le Frecce d’argento? Saranno settimane intense per il nativo di Madrid e il suo entourage. Fare la scelta giusta sarà di estrema importanza per la sua seconda parte di carriera.