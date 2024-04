Cosa é successo tra Leclerc e Sainz: contatto in pista, reazione stizzita dei piloti Ferrari

La Sprint Race del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, nel complesso non ha regalato grandissime emozioni. Il successo, nemmeno a dirlo, è andato a Max Verstappen (vittoria con oltre 13 secondi su Lewis Hamilton che aveva condotto i primi giri) mentre nelle posizioni oltre il podio accadeva qualcosa di molto corposo.

Stiamo parlando del duello interno in casa Ferrari. Dopo aver provato il sorpasso su Fernando Alonso, Carlos Sainz veniva colpito in curva 9 dal connazionale con conseguenti danni alla vettura e perdita di tempo prezioso. Di questa situazione ne ha subito approfittato Charles Leclerc che ha preso la scia del vicino di box nel lunghissimo rettilineo che porta a curva 14, lo ha attaccato all’esterno, ma il compagno di team ha tirato la staccata molto oltre il limite.

Lo spagnolo, ormai a metà del tornantino, ha perso leggermente il controllo della sua SF-24 ed è arrivato il contatto tra la posteriore sinistra del nativo di Madrid e la posteriore destra del monegasco. Qualcosa di molto rischioso che, senza ombra di dubbio, si poteva evitare. Le dichiarazioni dei due piloti del Cavallino Rampante su questo argomento non sono mancate e hanno mirato a tenere il punto. Ci sarà un chiarimento tra i due?

Charles Leclerc non le ha mandate a dire al suo vicino di box: “Non mi aspettavo una sua resistenza così dura da parte sua – ha ammesso ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo già vissuto altre battaglie tra di noi. A volte sono stato più aggressivo io, oggi penso proprio che sia stato lui il più aggressivo. Ci sarà da discutere, come abbiamo sempre fatto in questi casi. Non sono preoccupato, ne parleremo e chiariremo. Quando c’è un contatto tra due compagni di team non è mai bello. Lui poi mi sembrava in difficoltà con le gomme, per cui non c’era bisogno di arrivare a questo. Abbiamo vissuto una gara nella quale era molto difficile superare visto che quasi tutti in zona avevamo il DRS, per cui i 2.5 secondi persi in quel frangente hanno fatto sì che Sergio Perez potesse scappare”.

Carlos Sainz ha provato a rispondere, ma non chiudendo del tutto le polemiche: “Dopo il contatto con Alonso ho subito danni alla vettura e mi si sono sporcate le gomme. In poche parole scivolavo ovunque. Quando mi ha attaccato ero in difficoltà con la macchina. Lui dice che sono stato troppo aggressivo. Sarà così allora…diciamo che mi scuso”.