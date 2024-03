Volley, Milano rimonta Piacenza da 0-2 e 17-19! La semifinalista si decide a gara-5

Milano ha sconfitto Piacenza per 3-2 (28-30; 25-27; 25-23; 27-25; 15-6) nella gara-4 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile. I meneghini si sono imposti in rimonta di fronte al proprio pubblico, recuperando da 0-2 e 17-19, riuscendo ad avere la meglio in una tiratissima serie ai vantaggi nel quarto set e dominando il tie-break.

I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno così pareggiato i conti nella serie (2-2) e tutto si deciderà alla decisiva bella, che andrà in scena mercoledì 27 marzo al PalaBanca, nella tana dei Lupi. I biancorossi erano vicinissimi al chiudere la serie, ma proprio sul più bello sono crollati e ora la qualificazione alle semifinali verrà messa in palio in gara-5.

Prestazione sopra le righe da parte di Yuki Ishikawa (20 punti) e Ferre Roggers (22, 6 muri), in doppia cifra anche i centrali Agustin Loser (13) e Marco Vitelli (10) e lo schiacciatore Osniel Mergarejo (12), subentrato a Matey Kaziyski a partire dal terzo set. A Piacenza non sono bastati il bomber Yuri Romanò (29 punti, 3 ace), Yoandy Leal (15) e Ricardo Lucarelli (14).