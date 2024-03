Hockey pista: Forte dei Marmi vince la Coppa Italia! Follonica superato per 2-1

La Coppa Italia 2024 dell’hockey pista nostrano se l’aggiudica il Forte dei Marmi. I rossoblu infatti, al termine di una finale tiratissima contro i corregionali del Follonica, sono riusciti a prendersi il trofeo imponendosi per 2-1.

LA CRONACA

Al Pala Forte, dove Pedro Gil e compagni giocano in casa, la tensione – per la posta in palio – è palpabile. Le occasioni arrivano, ma le finalizzazioni mancano. A meno di quattro minuti dall’intervallo si è ancora sullo 0-0: è in quel momento però che Francesco Compagno fiuta la chance per andare a fare male alla difesa avversaria e la sua azione si tramuta in gol. E’ l’1-0: punteggio con cui si va al riposo.

La ripresa si apre sulla stessa falsa riga del primo tempo, ma a metà della frazione succede di tutto: Follonica pareggia i conti con Davide Banini. L’1-1 però dura pochissimo perché appena otto secondi dopo Forte dei Marmi è nuovamente in vantaggio, questa volta con Torner.

Si va sul 2-1 per gli uomini di De Gerone, risultato che poi non cambierà più. Forte dei Marmi si aggiudica la Coppa Italia tornando nell’albo d’oro dopo l’ultima volta, ossia nel 2017.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA A1

1966 HOCKEY NOVARA

1967 HOCKEY NOVARA

1968 LAVERDA BREGANZE

1969 HOCKEY NOVARA

1970 HOCKEY NOVARA

1971 CANDY MONZA

1972 HOCKEY NOVARA

1973 NON DISPUTATA

1974 TRISSINO

1975 LAVERDA BREGANZE

1976 HOCKEY NOVARA

1977 FOLLONICA

1978 AMATORI LODI

1979 NON DISPUTATA

1980 PORDENONE

1981 BASSANO

1982 FOLLONICA

1983 MAGL. ANNA VERCELLI

1984 POMPE VERGANI MONZA

1985 HOCKEY NOVARA

1986 HOCKEY NOVARA

1987 HOCKEY NOVARA

1988 HOCKEY NOVARA

1989 HOCKEY CLUB MONZA

1990 ROLLER MONZA

1991 NON DISPUTATA

1992 NON DISPUTATA

1993 HOCKEY NOVARA

1994 AUTOCENTAURO NOVARA

94-95 HOCKEY NOVARA

95-96 HYDROPLAST NOVARA

96-97 HOCKEY NOVARA

97-98 HOCKEY NOVARA

98-99 HOCKEY NOVARA

99-00 HOCKEY NOVARA

00-01 HOCKEY NOVARA

01-02 HOCKEY NOVARA

02-03 PRATO

03 -04 BASSANO 54

04-05 AP FOLLONICA

05-06 AP FOLLONICA

06-07 FOLLONICA HOCKEY

07-08 FOLLONICA HOCKEY

08-09 FOLLONICA HOCKEY

09-10 FOLLONICA HOCKEY

10-11 CGC VIAREGGIO

11-12 AMATORI SPORTING LODI

12-13 RECALAC VALDAGNO

13-14 RECALAC VALDAGNO

14-15 FAIZANE’ BREGANZE

15-16 AMATORI W. LODI

16-17 FORTE DEI MARMI

17-18 FOLLONICA

18-19 BREGANZE

20-21 AMATORI WASKEN LODI

21-22 GAMMA INNOVATION SARZANA

22-23 G.S.H. TRISSINO

23-24 FORTE DEI MARMI