Tutte le classifiche della Coppa del Mondo di sci alpino 2024: Brignone seconda nella generale, Goggia sul podio in discesa

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE

1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1716 – COPPA DEL MONDO ASSEGNATA –

2 BRIGNONE Federica ITA 1581

3 SHIFFRIN Mikaela USA 1409

4 HECTOR Sara SWE 922

5 HUETTER Cornelia AUT 913

6 VLHOVA Petra SVK 802

7 GOGGIA Sofia ITA 792

8 GISIN Michelle SUI 785

9 BASSINO Marta ITA 739

10 VENIER Stephanie AUT 726

CLASSIFICA DISCESA LIBERA

1 HUETTER Cornelia AUT 397 – COPPA DEL MONDO ASSEGNATA –

2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 369

3 GOGGIA Sofia ITA 350

4 VENIER Stephanie AUT 346

5 BRIGNONE Federica ITA 281

6 FLURY Jasmine SUI 275

7 PUCHNER Mirjam AUT 251

8 STUHEC Ilka SLOV 242

9 BASSINO Marta ITA 236

10 PIROVANO Laura ITA 216

CLASSIFICA SUPERG

1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 576 – COPPA DEL MONDO ASSEGNATA –

2 BRIGNONE Federica ITA 546

3 HUETTER Cornelia AUT 516

4 VENIER Stephanie AUT 380

5 LIE Kajsa Vickhoff NOR 337

6 LEDECKA Ester CZE 287

7 PUCHNER Mirjam AUT 278

8 MOWINCKEL Ragnhild NOR 247

9 BASSINO Marta ITA 244

10 GOGGIA Sofia ITA 237

CLASSIFICA SLALOM

1 SHIFFRIN Mikaela USA 830 – COPPA DEL MONDO ASSEGNATA –

2 DUERR Lena GER 508

3 VLHOVA Petra SVK 505

4 GISIN Michelle SUI 418

5 SWENN LARSSON Anna SWE 395

6 HECTOR Sara SWE 339

7 LIENSBERGER Katharina AUT 325

8 LJUTIC Zrinka CRO 321

9 RAST Camille SUI 290

10 HUBER Katharina AUT 272

20 PETERLINI Martina ITA 116

CLASSIFICA GIGANTE

1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 771 – COPPA DEL MONDO ASSEGNATA –

2 BRIGNONE Federica ITA 750

3 HECTOR Sara SWE 583

4 ROBINSON Alice NZL 492

5 SHIFFRIN Mikaela USA 429

6 GRENIER Valerie CAN 327

7 STJERNESUND Th. NOR 307

8 VLHOVA Petra SVK 297

9 BASSINO Marta ITA 259

10 LJUTIC Zrinka CRO 239

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE

1 ODERMATT Marco SUI 1947 – COPPA DEL MONDO ASSEGNATA –

2 MEILLARD Loic SUI 1073

3 FELLER Manuel AUT 952

4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 754

5 SARRAZIN Cyprien FRA 734

6 KRIECHMAYR Vincent AUT 707

7 HAUGAN Timon NOR 621

8 PARIS Dominik ITA 539

9 STRASSER Linus GER 532

10 ZUBCIC Filip CRO 466

CLASSIFICA DISCESA

1 ODERMATT Marco SUI 552 – COPPA DEL MONDO ASSEGNATA –

2 SARRAZIN Cyprien FRA 510

3 PARIS Dominik ITA 344

4 KRIECHMAYR Vincent AUT 298

5 BENNETT Bryce USA 257

6 HINTERMANN Niels SUI 229

7 KILDE Aleksander Aamodt NOR 220

8 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 208

9 ALEXANDER Cameron CAN 205

10 ALLEGRE Nils FRA 201

11 SCHIEDER Florian ITA 194

12 CASSE Mattia ITA 187

CLASSIFICA SUPERG

1 ODERMATT Marco SUI 495 – COPPA DEL MONDO ASSEGNATA –

2 KRIECHMAYR Vincent AUT 409

3 HAASER Raphael AUT 271

4 ROGENTIN Stefan SUI 244

5 BOSCA Guglielmo ITA 230

6 SARRAZIN Cyprien FRA 224

7 PARIS Dominik ITA 197

8 MEILLARD Loic SUI 196

9 ALLEGRE Nils FRA 193

10 READ Jeffrey CAN 187

13 CASSE Mattia ITA 139

CLASSIFICA GIGANTE

1 ODERMATT Marco SUI 900 – COPPA DEL MONDO ASSEGNATA –

2 MEILLARD Loic SUI 468

3 ZUBCIC Filip CRO 402

4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 395

5 KRANJEC Zan SLO 347

6 STEEN OLSEN Alexander NOR 326

7 TUMLER Thomas SUI 295

8 MCGRATH Atle Lie NOR 244

9 FELLER Manuel AUT 237

10 VERDU Joan AND 221

16 VINATZER Alex ITA 178

17 DE ALIPRANDINI Luca ITA 172

24 DELLA VITE Filippo ITA 87

25 BORSOTTI Giovanni ITA 86

CLASSIFICA SLALOM

1 FELLER Manuel AUT 715 – COPPA DEL MONDO ASSEGNATA –

2 STRASSER Linus GER 526

3 HAUGAN Timon NOR 450

4 MEILLARD Loic SUI 409

5 NOEL Clement FRA 397

6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 359

7 YULE Daniel SUI 288

8 RYDING Dave GBR 288

9 ROCHAT Marc SUI 258

10 JAKOBSEN Kristoffer SWE 217

17 SALA Tommaso ITA 158

18 VINATZER Alex ITA 145