Sci velocità, Valentina Greggio vince i Mondiali 2024! Quarto titolo iridato per l’azzurra

Valentina Greggio vince i Mondiali 2024 di sci velocità! L’azzurra centra il quarto titolo iridato in carriera a Vars, in Francia: il forte vento ha portato la giuria ad optare per la cancellazione delle gare odierne, inizialmente previste ieri e rinviate di 24 ore sempre a causa del meteo.

Vengono utilizzate così le classifiche dell’ultima run disputata: Greggio ha dunque vinto con 226,429 km/h, chiudendo davanti dalla padrona di casa transalpina Clea Martinez, seconda con 222,235 km/h, ed alla svedese Mathilda Persson, terza con 217,496 km/h.

Nel settore maschile, con Simone Origone squalificato per un problema tecnico ai materiali, il titolo va al padrone di casa francese Simon Billy con 231,436 km/h, davanti al ceco Radin Palam, secondo con 230,577 km/h ed all’austriaco Manuel Kramer, terzo con 229,284 km/h. Samuele Capello chiude 29°.