Skicross, Deromedis 3° nelle qualificazioni di Veysonnaz, bene Tomasoni e Zuech

Parte con il piede giusto l’avventura di Simone Deromedis in quel di Veysonnaz (Svizzera), località che ospita questo fine settimana la penultima tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità skicross. L’azzurro ha infatti strappato la terza posizione in qualifica, dimostrando velocità e buona confidenza con il tracciato.

Il detentore del titolo iridato nello specifico ha accumulato un ritardo di +0.32 rispetto al leader francese Youri Dupliessis Kergomard, il quale ha registrato un crono di 52.58. Secondo invece David Mobaerg con un gap di +0.05.

Buona risposta poi per Federico Tomasoni, abile a centrare la diciassettesima piazza con +1:01, mentre ha centrato la qualifica per il rotto della cuffia Dominikz Zuech, trentunesimo con +1.61. Niente da fare per gli altri italiani: Edoardo Zorzi si è infatti accontentato della quarantesima piazza con +2:19, Yanick Gunsch della quarantaseiesima con +2:72.

In campo femminile miglior tempo per Marielle Thompson, leader con 55:74 precedendo India Sherret (+0:49) e Marielel Berger Sabbatel.