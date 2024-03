Freestyle, Flora Tabanelli torna sul podio nel Big Air di Tignes!

Flora Tabanelli ancora protagonista. Il talento azzurro ha infatti appena centrato il secondo podio della carriera nella Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità big air, piazzandosi in terza posizione nella tappa di Tignes,. in Francia.

Una gara splendidamente condotta quella dell’azzurra, caratterizzata da una solida continuità nel corso delle tre run: nella prima, contrassegnata da un atterraggio falloso nel left dub cork 1260 safety, la nativa di Modena ha raccolto 80.75, ottenendo poi nella seconda prova un punteggio speculare: 80.00.

Ma nell’ultima chance la sedicenne ha voluto alzare l’asticella, eseguendo stavolta il salto in modo completamente pulito. Lo score dirà 90.25, per l’alto totale di 170.25, appena cinquanta centesimi meno della cinese Mengting Liu, seconda con 170.75.

Trionfo netto invece per la svizzera Mathilde Gremaud che, inaugurando la sua performance con un super salto da 92.25, si è attestata in zona 86.00 in quello successivo spingendosi fino a quota 178.25 vincendo anche la classifica generale con 350 punti; secondo posto invece per Tess Ledeaux con 248. Tabanelli chiude invece terza con 189

In campo maschile successo di Alexander Hall in campo maschile. Lo statunitense ha guadagnato nella somma delle due run 186.50, precedendo Leo Landroe, al posto d’onore con 185.50, ed Andri Ragettli, terzo con 183.00.Il nordamericano vince anche la sfera di cristallo con 236 punti, piazzandosi davanti a Ragettli (196) e a Miro Tabanelli, terzo con 162 malgrado la mancata qualifica in finale