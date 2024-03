Sci alpino, startlist superG maschile Saalbach 2024: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Domani, venerdì 22 marzo alle ore 11.30, si disputerà il SuperG maschile di Saalbach valevole per le Finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il weekend austriaco dedicato alla velocità si apre dunque con una competizione che dovrebbe certificare il trionfo di Marco Odermatt nella graduatoria di specialità, a meno di clamorosi colpi di scena.

Il fenomeno svizzero si presenta infatti all’ultimo SuperG della stagione con un margine di 81 punti sull’austriaco Vincent Kriechmayr, mentre tutti gli altri sono già aritmeticamente fuori dai giochi. L’Italia punta al podio nella gara di domani a Saalbach con Dominik Paris, Mattia Casse e Guglielmo Bosca (che proverà un difficile sorpasso su Haaser per il terzo posto nella Coppa di specialità), mentre c’è curiosità per il debutto nel circuito maggiore del campione mondiale juniores Max Perathoner.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, i pettorali di partenza degli italiani, il palinsesto tv e streaming del SuperG maschile di Saalbach. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SUPERG SAALBACH

Venerdì 22 marzo

Ore 11.30 SuperG maschile a Saalbach (Austria) – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

PROGRAMMA SUPERG SAALBACH: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SUPERG SAALBACH

1 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

2 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

3 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

5 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

6 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

7 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

8 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

9 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

10 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

11 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

12 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

16 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

17 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

18 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

19 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

21 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

22 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

23 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA