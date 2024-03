Sci alpino, cancellata anche la seconda prova a Kvitfjell. La discesa non si può disputare

Non c’è davvero pace per la Coppa del Mondo di sci alpino in questa stagione. Se almeno il settore maschile sembra al sicuro negli Stati Uniti (prima a Palisades Tahoe ed ora ad Aspen), quello femminile sta vivendo a Kvitfjell un altro fine settimana, dopo quello scorso in Val di Fassa, con cancellazioni e possibili rivoluzioni del programma di gare stabilito.

Infatti anche la seconda prova cronometrata di discesa è stata cancellata per la situazione del meteo in Norvegia. Davvero impossibile poter svolgere anche solo la prova, visto che nella parte alta della pista è in corso una fitta nevicata, mentre in quella bassa sta piovendo. Scarsissima visibilità e manto nevoso non regolare non garantiscono la sicurezza delle atlete e dunque la giuria, dopo una serie di rinvii, ha deciso di cancellare anche la prova odierna.

Con la cancellazione di entrambe le prove diventa ufficiale anche quella della discesa di domani, visto che il regolamento ufficiale della FIS prevede che una discesa di Coppa del Mondo può disputarsi solo se è stata svolta almeno una prova cronometrata.

Per questo motivo la FIS insieme agli organizzatori ha deciso per un nuovo programma. Si svolgeranno, infatti, due superG questo weekend, recuperando una delle due gare cancellate proprio nell’ultimo fine settimana in Val di Fassa. Da capire poi se entrambe le gare potranno essere svolte regolarmente visto che le previsioni non sono ancora favorevoli per i prossimi due giorni.