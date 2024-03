Quando gioca Sinner a Indian Wells con Sonego e contro Shelton: programma doppio e singolare, orari, tv

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale sia nel torneo di singolare che in quello di doppio del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: oggi, lunedì 11 marzo, l’azzurro giocherà assieme a Lorenzo Sonego contro Marcel Granollers ed Horacio Zeballos, mentre domani, martedì 12, affronterà lo statunitense Ben Shelton.

Il match di doppio si disputerà oggi sullo Stadium 6 e sarà il secondo a partire dalle ore 19.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 20.30 italiane, mentre l’incontro di singolare è in calendario domani, con campo ed orario che verranno definiti nella prossima notte italiana.

La diretta tv del doppio e del singolare di Sinner nel torneo di Indian Wells 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP INDIAN WELLS 2024

Lunedì 11 marzo – Stadium 6

Dalle ore 19.00 italiane

Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo – Storm Hunter / Katerina Siniakova

Non prima delle ore 20.30 italiane

Jannik Sinner / Lorenzo Sonego – Marcel Granollers / Horacio Zeballos

Martedì 12 marzo

Campo ed orario da definire (verranno comunicati nella prossima notte italiana)

Jannik Sinner – Ben Shelton

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.