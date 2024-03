Sinner/Sonego-Granollers/Zeballos oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario e dove vedere il doppio

Oggi, lunedì 11 marzo, Jannik Sinner sarà nuovamente in campo per affrontare il match di doppio con Lorenzo Sonego, valido per il Masters1000 di Indian Wells. La coppia italiana, a segno contro i russi Andrey Rublev / Karen Khachanov al primo turno, si troveranno ad affrontare i n.5 del seeding Marcel Granollers / Horacio Zeballos.

Non sarà, quindi, un match semplice contro una coppia collaudata come quella formata dallo spagnolo e dall’argentino. Vedremo come il duo azzurro saprà affrontarli, partendo dal presupposto che questa partita sarà importante anche per consentire loro di trovare una amalgama in vista di quel che sarà prossimamente.

La partita del doppio Jannik Sinner / Lorenzo Sonego contro Granollers / Zeballos sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (205) o da Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER/SONEGO – GRANOLLERS/ZEBALLOS OGGI ATP INDIAN WELLS 2024

Lunedì 11 marzo

STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marie Bouzkova CZE / Sara Sorribes Tormo ESP vs [3] Storm Hunter AUS / Katerina Siniakova CZE

2. Jannik Sinner ITA / Lorenzo Sonego ITA vs [5] Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG (non prima ore: 20:30)

3. Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs [2] Ivan Dodig CRO / Austin Krajicek USA

4. [7] Beatriz Haddad Maia BRA / Taylor Townsend USA vs Eri Hozumi JPN / Makoto Ninomiya JPN

5. Lloyd Glasspool GBR / Jean-Julien Rojer NED vs [Alt] Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA OR [3] Rajeev Ram USA / Joe Salisbury GBR

PROGRAMMA SINNER/SONEGO ATP INDIAN WELLS 2024: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (203) o Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport