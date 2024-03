Dove può arrivare Berrettini nel ranking ATP: prima occasione di risalita nel Challenger di Phoenix

Matteo Berrettini nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP è crollato in 154ma posizione, perdendo ben 29 posizioni e scendendo a quota 422 punti. Gran parte di questo bottino (322) dovrà essere difesa dall’azzurro nei tornei tra marzo e metà luglio, fino a Wimbledon.

Berrettini poi rientrerà in campo nel Challenger di Phoenix, dove lo scorso anno si fermò ai quarti: l’azzurro, dunque, il 18 marzo perderà i 32 punti di Phoenix ed i 10 di Indian Wells 2023, cedendo nel complesso 42 punti.

Il tennista italiano tornerà sul circuito ATP nel Masters 1000 di Miami, dove difende 10 punti, grazie al ranking protetto. Berrettini a metà aprile, inoltre, scarterà i 90 punti degli ottavi di Montecarlo 2023. L’azzurro, poi, lo scorso anno non giocò a Madrid, a Roma ed al Roland Garros, uscendo subito a Stoccarda, tornei nei quali non dovrà difendere punti.

L’azzurro, infine, nel 2023 si fermò agli ottavi a Wimbledon, ragion per cui dovrà difendere 180 punti sull’erba londinese. A quel punto per Berrettini resteranno ancora i 100 punti totali tra Canada (Toronto), Cincinnati e US Open 2023.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 18 MARZO

Ranking lunedì 4 marzo: 422, 154° posto.

Punti da scartare lunedì 18 marzo: 42 (32 Challenger di Phoenix 2023 + 10 ATP Indian Wells 2023).

Punti da incamerare lunedì 18 marzo: quelli del Challenger di Phoenix 2024.

Ranking in caso di eliminazioni ai sedicesimi: 380, 165° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 393, 161° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 405, 160° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 430 punti, 153° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 470 punti, 139° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 555 punti, 112° posto virtuale.