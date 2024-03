LIVE Sinner/Sonego-Granollers/Zeballos, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: gli azzurri sfidano due specialisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di uno scoppiettante ottavo di finale di doppio maschile tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego contrapposti a Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

Seppur provenienti da Paesi diversi, l’iberico e l’argentino se ne fregano del “pre-Olimpiadi” e giocano insieme anche questa torneo, per molti sperimentale. Il 2024, ricordiamo, vivrà uno dei suoi momenti clou a luglio inoltrato, quando si disputerà il torneo olimpico niente di meno che al Roland Garros. Tutte la Nazioni stanno facendo le “prove generali” in vista dei Giochi, e tra loro anche gli azzurri.

Reduci dalla vittoria in Coppa Davis, con tanto di percorso netto di set e di match su Djokovic/Kecmanovic e Koolhof/Griekspoor, l’altoatesino e il torinese si sono schierati a Indian Wells per la prima volta in stagione 2024. Al primo turno hanno vinto un match molto strano contro un’altra coppia di singolaristi “prestati”, Rublev/Khachanov. Gli azzurri erano sotto 5-4 e servizio nel 1° parziale, salvo controbrekkare in extremis e vincere 8 giochi consecutivi, che in doppio è una rarità, e imporsi 7-5, 6-1.

Granollers/Zeballos rappresentano l’eccellenza della specialità, e sarà molto curioso vederli all’opera contro una coppia come Sinner/Sonego. Insieme hanno trionfato alle ATP Finals nel 2012 e hanno giocato 3 finali Slam senza mai riuscire a imporsi. Al momento, le teste di serie numero 5 sono appena diciottesimi nella race, la classifica dell’anno solare e sono stati sconfitti da Bolelli/Vavassori sulla terra sud americana. Al primo turno hanno battuto Eubanks/SHELTON pr 6-4, 6-2.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live di Sinner/Sonego-Granollers/Zeballos, match che sarà il 2° dalle 19:00, dopo un doppio femminile, di cui vi aggiorneremo.