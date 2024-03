LIVE Musetti-Rune, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: azzurro sfavorito, ma è l’occasione per rinascere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Musetti–Rune, match valevole per il terzo turno dell’edizione 2024 dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Sfida molto interessante quella che andrà in scena tra due dei giocatori più talentuosi della nuova generazione. Il carrarino, dopo aver regolato Denis Shapovalov, quest’oggi cercherà l’impresa per approdare per la prima volta tra i migliori sedici nel torneo californiano.

Lorenzo Musetti è reduce dal successo per 6-4 2-6 7-5 su Denis Shapovalov. L’azzurro sta provando a riprendersi dopo un inizio di stagione piuttosto complicato. Prima della vittoria sul canadese, il classe 2002 aveva ottenuto solamente quattro vittorie nei primi due mesi della stagione e, per di più, era in striscia aperta di tre eliminazioni al primo turno. In attesa della stagione sulla terra battuta, Musetti cercherà di racimolare più punti possibili tra Indian Wells e Miami per riportarsi a ridosso dei primi venti nel ranking ATP.

Dall’altra parte della rete ci sarà Holger Rune. Il danese, seppur con un rendimento più alto rispetto a quello offerto da Musetti, ha sottoperformato in quest’inizio di 2024. Il numero 7 del mondo, dopo le note diatribe avute con gli ormai ex coach Severin Luthi e Boris Becker, sta tentando di ritornare sui suoi massimi livelli. Ad Acapulco Rune si è spinto sino in semifinale, perdendo solamente contro un redivivo Casper Ruud. In California, invece, il danese deve ancora fare il suo esordio, visto che al secondo turno il suo avversario designato, Milos Raonic, ha dato forfait.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE di Musetti-Rune, match valevole per il terzo turno dell’edizione 2024 dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). La sfida avrà inizio sul campo 1 come primo incontro, il cui via è programmato alle 19.00 ora italiana. Non perdetevi neanche un punto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!