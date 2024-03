Parigi-Nizza 2024, Santiago Buitrago: “L’obiettivo della squadra è il podio con me o Bilbao”

Giornata meravigliosa per Santiago Buitrago, che trionfa nella quarta tappa della Parigi-Nizza da Chalon-sur-Saône al Mont Brouilly. Il colombiano della Bahrain-Victorious ha vinto in solitaria dopo un’azione combinata a venti chilometri dal traguardo con l’australiano Luke Plapp. Buitrago ha lasciato poi da solo il compagno di fuga, con una progressione micidiale nell’ultimo chilometro ed ora si trova al secondo posto nella generale proprio dietro a Plapp.

Si tratta della quinta vittoria in carriera per Buitrago, la prima in terra francese. Queste le sue prime parole al traguardo: “Sono arrivato qui con un’ottima condizione. Ho provato ad anticipare, non sapevo cosa sarebbe accaduto alle mie spalle nel finale. Vincere qui in Francia per la prima volta ha un sapore speciale”.

Sull’azione decisiva insieme a Plapp sul penultimo GPM: “Bisogna provare ad anticipare, sentivo le gambe buone, abbiamo collaborato benissimo con Plapp. Questo è un doppio grande risultato, non solo la vittoria di tappa, ma ora anche una posizione ottima in classifica generale”.

Il colombiano non nasconde ora le proprie ambizioni e quella della Bahrain: “L’obiettivo principale è arrivare sul podio con me o Bilbao e ci concentriamo su quello”.