Ordine d’arrivo Tirreno-Adriatico 2024, terza tappa: Phil Bauhaus batte Jonathan Milan, cinque italiani nei primi 10

Oggi, mercoledì 6 marzo, si è disputata la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2024 di ciclismo su strada: è andata in scena una frazione in linea di 225 km che ha condotto il gruppo da Volterra a Gualdo Tadino, conclusasi in una volata ristretta, dovuta anche ad una caduta ai 300 metri dal traguardo.

Il vincitore odierno è il teutonico Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), il quale precede l’azzurro Jonathan Milan (Lidl – Trek) ed il transalpino Kevin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels). Quarta posizione per l’altro italiano, Alberto Bettiol, davanti ai connazionali Andrea Vendrame, Simone Velasco e Damiano Caruso.

ORDINE D’ARRIVO TERZA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2024

1 BAUHAUS Phil Bahrain Victorious 60 05:25:51

2 MILAN Jonathan Lidl-Trek 40 + 00

3 VAUQUELIN Kévin ARKEA-B&B HOTELS 30 + 00

4 BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost 25 + 00

5 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team 20 + 00

6 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 15 + 00

7 CARUSO Damiano Bahrain Victorious 10 + 00

8 MAYRHOFER Marius Tudor Pro Cycling Team 8 + 00

9 VERMAERKE Kevin Team dsm-firmenich PostNL 5 + 00

10 ARNDT Nikias Bahrain Victorious 2 + 00