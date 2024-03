Pallanuoto, Barceloneta-Brescia 12-8 nella prima giornata dei quarti di finale di Champions League

Passo falso per l’AN Brescia nella prima giornata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile: i lombardi cadono in trasferta, battuti per 12-8 dai catalani del Barceloneta, che ovviamente si portano al comando del Girone B con 3 punti.

Nel primo quarto gli iberici trovano subito il primo break portandosi sul 2-0 prima di metà frazione. Il Brescia si sblocca su rigore con Balzarini, ma gli spagnoli trovano il 3-1 prima della sirena. Nel secondo periodo i padroni di casa allungano sul 4-1, ma il Brescia torna per due volte a -1, dapprima sul 3-4 e poi sul 4-5, ma in meno di un minuto i catalani allungano sul 7-4, score con cui si arriva a metà gara.

Nella terza frazione bisogna attendere oltre 4′ per il gol di Irving che riporta i lombardi sul -2, ma a 13″ dall’ultimo intervallo il rigore trasformato da Munarriz restituisce il +3 al Barceloneta sull’8-5. Nell’ultimo quarto per tre volte gli iberici si portano sul +4 ed in altrettante occasioni il Brescia torna a -3, senza mai riuscire ad avvicinarsi ulteriormente. La rete di Munarriz a 10″ dalla sirena fissa poi il punteggio sul definitivo 12-8.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 PALLANUOTO

Quarti di finale – 1a giornata

Gruppo A

Pro Recco-CN Marseille (Francia) 15-8 (5-2, 2-1, 5-1, 3-4)

Novi Beograd (Serbia)-Jadran Spalato (Croazia) 15-11 (5-1, 3-1, 3-5, 4-4)

Classifica

Pro Recco 3, Novi Beograd (Serbia) 3, CN Marseille (Francia) 0, Jadran Spalato (Croazia) 0.

Gruppo B

Zodiac CNAB (Spagna)-AN Brescia 12-8 (3-1, 4-3, 1-1, 4-3)

Telekom Budapest (Ungheria)-Olympiacos (Grecia) ore 20.30

Classifica

Zodiac CNAB (Spagna) 3, AN Brescia 0, Telekom Budapest* (Ungheria) 0, Olympiacos* (Grecia) 0.

* = una partita in meno.