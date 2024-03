Pallanuoto, la Pro Recco passa a Brescia nel big match del Round Scudetto della Serie A1

Il big match della seconda giornata del Round Scudetto della Serie A1 di pallanuoto maschile va alla Pro Recco, che passa in casa del Brescia per 6-13 e resta così a punteggio pieno, conservando 5 punti di margine sul Savona, che piega per 12-9 la De Akker. Si porta a -1 dai lombardi, invece, l’Ortigia, che approfitta del turno di riposo del Telimar per scavalcare i palermitani in graduatoria grazie al successo per 13-8 sul Trieste.

Nel Round Retrocessione, in attesa del recupero di Nuoto Roma-Catania, rinviata a sabato prossimo, quando il resto della Serie A1 sarà ferma per le Coppe Europee, il Salerno passa in casa del Camogli per 8-13 e scavalca al terzultimo posto la Roma Vis Nova, battuta a domicilio dal Quinto per 6-10. I liguri staccano in testa alla classifica il Posillipo, che oggi ha osservato il turno di riposo.

RISULTATI E CLASSIFICHE SERIE A1 2023-2024 PALLANUOTO

ROUND SCUDETTO

2^ Giornata – sabato 2 marzo 2024

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – PALLANUOTO TRIESTE 13-8

16:30 R.N. SAVONA – DE AKKER TEAM 12-9

18:00 AN BRESCIA – PRO RECCO N e PN 6-13

Riposa: TELIMAR

Classifica

1 PRO RECCO N E PN 45

2 R.N. SAVONA 40

3 AN BRESCIA 31

4 C.C. ORTIGIA 1928 30

5 TELIMAR* 28

6 PALLANUOTO TRIESTE* 21

7 DE AKKER TEAM 17

* = una partita in meno

ROUND RETROCESSIONE

2^ Giornata – sabato 2 marzo 2024

15:30 SPAZIO R.N. CAMOGLI – CHECK-UP R.N. SALERNO 8-13

16:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – IREN GENOVA QUINTO 6-10

2^ Giornata – sabato 9 marzo 2024

15:30 ASTRA NUOTO ROMA – NUOTO CATANIA RM Ostia – Polo Acquatico Frecciarossa

Riposa: C.N. POSILLIPO

Classifica

1 IREN GENOVA QUINTO 20

2 C.N. POSILLIPO* 17

3 ASTRA NUOTO ROMA* 15

4 NUOTO CATANIA* 13

5 CHECK-UP R.N. SALERNO* 10

6 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 8

7 SPAZIO R.N. CAMOGLI 1

* = una partita in meno