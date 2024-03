Tirreno-Adriatico, Milan vince ancora: “Mi sono disinteressato di Kristoff. Con Consonni sintonia speciale”

Bis per Jonathan Milan alla Tirreno-Adriatico 2024! Dopo la vittoria nella tappa di Giulianova che presentava un arrivo che tirava all’insù, il velocista friulano si è imposto anche in uno sprint vero e proprio nell’ultima tappa a San Benedetto del Tronto, anticipando uno sprinter fortissimo come Jasper Philipsen e Davide Cimolai.

Una vittoria che vale per Milan anche la classifica a punti in questa Corsa dei due mari. Queste le sue parole a caldo intervistato da Rai Sport: “Nel finale ho visto il compagno di squadra di Kristoff anticipare la volata e guadagnare qualche metro nella chicane finale. Io ho aspettato di aver Simone davanti a me e mi ha portato fino ai 15o metri. Con la coda dell’occhio ho visto Kristoff fare la volata sulla mia destra, io mi sono disinteressato, ho fatto la mia ed è andata bene”.

Sull’intesa che ha con Simone Consonni e con la squadra: “La coppia Consonni-Milan funziona alla grande, c’è una grande sintonia fra noi due, ma non solo, anche con tutti i miei compagni di squadra. Sono davvero molto molto soddisfatto e devo ringraziare di cuore i ragazzi, tutto lo staff, il direttore sportivo e i meccanici.

Sulla difficoltà di questa tappa: “Anche oggi è stata una giornata complicata, con l’inizio che è stato duro con tanti su e giù. Anche la tappa di Giulianova è stata dura per tanti punti di vista. Abbiamo dovuto soffrire un po’ per rientrare sugli uomini davanti, ma alla fine il duro lavoro ripaga sempre. Stamattina siamo partiti con l’idea di chiudere in bellezza ed è bello aver chiuso con una vittoria di squadra come questa, è veramente speciale“.