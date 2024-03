VIDEO Jonathan Milan vince ancora in volata alla Tirreno-Adriatico. Applausi per il gregario Consonni

Jonathan Milan ha vinto di forza la settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2024. Il ciclista italiano ha trionfato nell’annunciata volata andata in scena a San Benedetto del Tronto, trionfando in maniera perentoria nella frazione che ha fatto calare il sipario sulla Corsa dei Due Mari. L’alfiere della Lidl-Trek non si è fatto prendere dal panico quando la Uno-X Mobility ha operato un buco all’imbocco dell’ultimo chilometro, è stato trainato meravigliosamente da uno spettacolare Simone Consonni e allo sprint ha battuto in maniera perentoria e in rimonta il norvegese Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) e il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), poi quarto dietro anche a Davide Cimolai (Movistar).

Jonathan Milan ha conquistato la seconda vittoria in questa edizione dell’evento dopo quella ottenuta tre giorni fa a Giulianova, preceduta dal secondo posto a Gualdo Tadino. Il 23enne, all’ottavo successo da professionista su strada, si è confermato in un eccellente stato di forma e ora può guardare con grande fiducia ai prossimi appuntamenti agonistici. Il nativo di Tolmezzo tornerà in gara sabato 16 marzo alla Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione. Di seguito il VIDEO della vittoria di Jonathan Milan nell’ultima tappa della Tirreno-Adriatico.

VIDEO JONATHAN MILAN VITTORIA ULTIMA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO