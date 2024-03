Tirreno-Adriatico 2024: Jonathan Milan concede il bis! Kristoff stampato nella volata di San Benedetto del Tronto

Seconda vittoria per un devastante Jonathan Milan alla Tirreno-Adriatico 2024. Nell’ultima tappa, quella con partenza ed arrivo a San Benedetto del Tronto, volata eccezionale per il friulano della Lidl-Trek che conferma uno stato di forma veramente spettacolare: ottavo successo in carriera, quarto a livello World Tour. Ad aggiudicarsi la classifica generale è ovviamente Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) che in salita ha lasciato le briciole agli avversari.

Sei corridori sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Antonio Tiberi, Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Ben Healy, Georg Steinhauser (EF Education-Easypost), Luke Rowe (Ineos-Grenadiers) ed Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla). Il gruppo, gestito dalle squadre dei velocisti, non ha lasciato troppo spazio tenendo il gap nell’ordine del minuto.

Proprio alla campana dell’ultimo giro del circuito si è andato a ricompattare il gruppo che ha continuato a viaggiare ad altissima velocità, in attesa della volata finale, con soprattutto l’Alpecin-Deceuninck a dettare il passo. Il colpaccio nell’ultimo chilometro l’ha tentato la Uno-X Mobility lanciando un uomo sull’ultima curva che ha tentato di anticipare lo sprint.

La Lidl-Trek però è perfetta: Simone Consonni si è messo a dettare il passo e Jonathan Milan praticamente distrugge la concorrenza degli avversari andando a prendersi il secondo trionfo. Seconda posizione per Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), terzo Davide Cimolai (Movistar Team), mentre solo quarto Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck). Nella top-10 in casa Italia anche Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa) ed Enrico Zanoncello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).