LIVE Sinner-Machac, ATP Miami 2024 in DIRETTA: c’è l’ostico ceco sulla strada verso la semifinale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Tomas Machac, valido per i quarti di finale del Masters1000 di Miami. Sul campo centrale, non prima delle 20.00 italiane, l’altoatesino (n.3 del mondo) affronterà l’ostico ceco, che ha eliminato negli ottavi di finale l’altro italiano Matteo Arnaldi.

Sinner non è in forma scintillante come alcune settimane fa. Le difficoltà nella sfida contro Tallon Griekspoor del terzo turno si sono in parte replicate nell’ottavo contro l’australiano Christopher O’Connell. Un avvio in salite per Jannik, costretto a recuperare sotto di un break. Bravo, però, l’azzurro a rimanere con la testa sempre in partita e cercando, pur in una giornata di non grande ispirazione, di vincere.

La missione è stata compiuta, ma contro Machac servirà una versione del nostro portacolori più convincente, soprattutto nella gestione dello scambio dal lato del dritto. Il ceco sta vivendo un grande momento di forma, si muove molto bene in campo ed è in grado di fare male con entrambi i colpi al rimbalzo. Sinner cercherà di sfruttare la sua maggior pesantezza di palla.

La partita inizierà non prima delle 20.00 italiane.