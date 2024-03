Sinner spegne le velleità di Machac e accede in scioltezza in semifinale a Miami

Jannik Sinner è in semifinale al Masters 1000 di Miami. La sfida con il ceco Tomas Machac nascondeva delle insidie, ma il numero tre del mondo ha fatto sembrare tutto facile, andando a vincere in due set con il punteggio di 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora e mezza. Adesso per l’altoatesino ci sarà la sfida con il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev ed il cileno Nicolas Jarry.

Sinner ha chiuso con buonissime percentuali al servizio, vincendo il 76% dei punti quando ha servito la prima e il 67% con la seconda. Inoltre l’azzurro ha ottenuto 16 vincenti contro i 12 del ceco, che ha commesso, invece, 31 errori non forzati contro i 13 dell’italiano.

Ottimo avvio di partita di Sinner, che strappa subito il servizio in apertura a Machac. Il ceco, però, reagisce prontamente e trova l’immediato controbreak, complice anche un doppio fallo ed un brutto errore di rovescio dell’altoatesino. Jannik ha un’occasione nel quinto game, ma arriva un errore di dritto dell’azzurro. Il break è comunque nell’aria e arriva dopo un durissimo settimo game e vinto ai vantaggi da Sinner con l’errore del ceco sulla seconda palla break. Il numero tre del mondo conserva il vantaggio e chiude la prima frazione sul 6-4.

Il secondo set è un monologo di Jannik. Machac regge un game all’inizio e poi crolla totalmente. Sinner strappa il servizio nel terzo gioco e poi vola via. L’azzurro ottiene un altro break nella quinto game e scappa sul 4-1, chiudendo con un fantastico rovescio. Sinner chiude 6-2 e vola in semifinale.