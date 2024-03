Jannik Sinner vola in semifinale: “Ero circospetto, dovevo scegliere la tattica. Sto bene, Miami è speciale”

Jannik Sinner ha surclassato Tomas Machac in due set e si è così qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha faticato a ingranare nel primo set, ma poi ha piazzato il break nel settimo gioco e poi ha dominato contro un avversario particolarmente insidioso. Il fuoriclasse altoatesino affronterà il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e il cileno Nicolas Jarry.

Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro, soffermandosi anche sulle qualità dell’avversario: “È un talento incredibile secondo me, è velocissimo, anche fisicamente molto buono. Non sapevo tanto cosa aspettarmi oggi ed ero un po’ circospetto nei primi game per capire quale tattica potesse funzionare“.

Il nostro portacolori ha poi proseguito: “Il punteggio a volte può mentire, ma ho giocato bene i punti importanti. Fisicamente mi sento bene, si tratta di competere quindi ci si allena duramente per essere in posizioni come queste. Questo per me è un torneo speciale perché qui ho fatto la mia prima finale 1000 e sono contento di essere tornato in semifinale“.