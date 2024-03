Quando gioca Sinner la semifinale a Miami: avversario, data e giorno di riposo in più rispetto ad Alcaraz

Jannik Sinner ha surclassato Tomas Machac con il punteggio di 6-4, 6-2 e si è così qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha faticato un po’ a ingranare contro il ceco, ma sulla lunga distanza è riuscito a sopire le velleità di un avversario particolarmente rognoso e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense. Il fuoriclasse altoatesino non sta esibendo la forma fisica dei giorni migliori e non è nella condizione avuta in occasione del trionfo agli Australian Open, ma tanto è bastato per approdare tra i migliori quattro in Florida per la terza volta in carriera.

Jannik Sinner attende ora di conoscere il proprio avversario: sarà il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e il cileno Nicolas Jarry. Il numero 4 al mondo partirà con tutti i favori del pronostico contro il sudamericano, ma non dovrà sottovalutare un rivale decisamente arcigno e molto temibile, rientrato in top-20 del ranking ATP proprio grazie al risultato acquisito in questa manifestazione. L’azzurro potrebbe così incrociare o quel Medvedev già battuto in rimonta nella finale del trionfale Slam a Melbourne o il volitivo Jarry.

Quando giocherà Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Miami? L’appuntamento è per venerdì 29 marzo: o nella sessione a partire daalle ore 18.00 italiane (se gli organizzatori decideranno di inserirlo nella fascia pomeridiana locale) o nella sessione a partire daalle ore 00.00 italiane (se verrà preferita la serata locale, a Miami sono indietro di cinque ore rispetto a noi). Comunque vada, Sinner avrà un giorno in più di riposo rispetto a quello che succederà dall’altra parte del tabellone: i quarti di finale Alcaraz-Dimitrov e Zverev-Marozsan sono infatti in programma giovedì 28 marzo.

QUANDO GIOCA SINNER LA SEMIFINALE A MIAMI

Venerdì 29 marzo, o nella sessione dalle ore 18.00 o nella sessione dalle ore 00.00 italiane.

CHI AFFRONTA JANNIK SINNER IN SEMIFINALE A MIAMI

Il vincitore del confronto tra il russo Daniil Medvedev e il cileno Nicolas Jarry.