Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la semifinale a Miami? Il montepremi si alza

Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano è riuscito a battere il ceco Tomas Machac in due set e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense. Il fuoriclasse altoatesino ha faticato a ingranare nel primo set, apertosi con break e contro-break, ma poi ha strappato il servizio all’avversario nel settimo gioco e a quel punto è riuscito ad alzare il ritmo, mettendo alle corde un avversario rivelatosi decisamente insidioso e che al turno precedente aveva eliminato il nostro Matteo Arnaldi.

Jannik Sinner, che oggi ha chiuso i conti per 6-4, 6-2, tornerà in campo tra un paio di giorni per fronteggiare verosimilmente il russo Daniil Medvedev, ampiamente favorito nel confronto contro il cileno Nicolas Jarry. Il numero 3 al mondo non sta giocando il suo miglior tennis e non sembra avere la forma fisica dei trionfi agli Australian Open e all’ATP 500 di Rotterdam, ma intanto ha replicato il risultato raggiunto due settimane fa a Indian Wells. Il cammino in Florida ha una grande rilevanza dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico.

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la qualificazione alle semifinali del Masters 1000 di Miami? L’assegno è molto interessante, visto che stiamo parlando di 325.000 dollari statunitensi (circa 300.200 euro). La qualificazione alla finale verrebbe premiata con 585.000 dollari (circa 540.300 euro), mentre il vincitore farà festa con 1,1 milioni di dollari (circa 1,16 milioni di euro).

MONTEPREMI JANNIK SINNER CON LA SEMIFINALE A MIAMI

