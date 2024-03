Il punto folle di Sinner contro Machac: difesa sullo smash e surreale passante di rovescio a una mano! – VIDEO

Jannik Sinner ha firmato un punto davvero magico contro Tomas Machac in occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Sul 2-2 e 15-15 del primo set, con il ceco al servizio, il tennista italiano si è esaltato e ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro. Ha difeso un violentissimo smash con il diritto, poi si è fiondato sulla risposta angolatissima dell’avversario e ha sfoderato un mirabolante passante di rovescio a una mano. Sontuoso lungolinea imprendibile per Machac, che era sceso a rete per provare a chiudere il punto.

Jannik Sinner ha ricordato uno dei colpi più celebri del repertorio di Roger Federer, eseguendolo con una certa naturalezza in un momento importante di un incontro rivelatosi estremamente complicato. In quel game l’azzurro ha avuto due palle-break (non consecutive), ma non è riuscito a concretizzarle. Il 22enne ha poi piazzato il break alla quarta occasione, avuta nel settimo gioco (4-3) ed è poi riuscito a portare a casa il primo set per 6-4.

Il numero 3 del mondo non sembra essere nella forma dei giorni migliori, ma il vincitore degli Australian Open sta cercando di difendersi sul cemento statunitense e ora è molto vicino alla qualifiazione alle semifinali, dove potrebbe incrociare il russo Daniil Medvedev. Di seguito il VIDEO del grandioso passante di rovescio a una mano di Sinner contro Machac.

VIDEO PUNTO JANNIK SINNER CONTRO MACHAC