Calendario sci alpino oggi in tv: orari gigante femminile e slalom maschile Saalbach, programma, pettorali, streaming

Oggi, domenica 17 marzo, è una giornata piena per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Penultimo fine settimana di gare stagionale con gli ultimi appuntamenti per quel che riguarda le specialità tecniche. Siamo a Saalbach (Austria), località che quest’anno ospita le Finali e l’anno prossimo sarà sede dei Mondiali; oggi si svolgeranno il gigante femminile e lo slalom maschile.

Lara Gut Behrami ha solo bisogno di andare a punti per vincere la coppetta di specialità, mentre a Federica Brignone serve un vero e proprio miracolo. L’azzurra infatti deve sperare praticamente in un suicidio sportivo della ticinese (che riaprirebbe la porticina anche sulla Sfera di Cristallo), e vincere la gara per provare a ricucire lo strappo di 95 punti, che si è creato praticamente tra gennaio e febbraio. Le due contendenti partiranno con i pettorali 4 (Gut) e 6 (Brignone). Vuole essere della partita per la vittoria anche Marta Bassino, alla caccia del primo podio stagionale tra le porte larghe e che deve sfruttare assolutamente il vantaggio di partire con l’uno; con le due punte che saranno le uniche italiane al via. Non ci sarà nemmeno Mikaela Shiffrin, che ha dato l’appuntamento all’anno prossimo dopo la vittoria di ieri, e per il podio oggi attenzione alla svedese Sara Hector e alla neozelandese Alice Robinson su tutte.

Manuel Feller si godrà la festa davanti alla sua gente con la serenità di aver già chiuso ufficialmente il discorso per la classifica di specialità. Una continuità incredibile trovata da colui che, fino all’anno scorso, era quasi sempre un terno al lotto, poteva vincere ma anche uscire tutte le gare. In tutti gli slalom disputati è arrivato tra i primi 5, e ci tiene a chiudere al meglio. In forma smagliante il tedesco Linus Strasser proverà a rovinargli, in parte, i festeggiamenti, mentre Henrik Kristoffersen e i norvegesi hanno l’ultima possibilità per togliere lo 0 dalla casella di vittorie maschili in questa Coppa del Mondo. Due gli azzurri al via, che proveranno a centrare il primo podio stagionale nelle discipline tecniche: Tommaso Sala con il 16, Alex Vinatzer con il 20.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante femminile e dello slalom maschile di Saalbach (Austria), valide per le finali di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SAALBACH OGGI

Domenica 17 Marzo

Ore 09.00 Prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Ore 10.30 Prima manche slalom maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Ore 12.00 Seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Ore 13.30 Seconda manche slalom maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

COPPA DEL MONDO SAALBACH 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

STARTLIST GIGANTE FEMMINILE

1 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

2 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

3 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

5 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

6 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

8 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

9 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

10 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

11 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

12 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

13 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

14 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

15 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

16 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

17 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

18 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

19 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

20 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

21 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

22 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

23 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

24 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

START LIST SLALOM MASCHILE

1 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

3 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

4 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing

5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

6 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

7 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

8 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

9 220689 RYDING Dave 1986 GBR Fischer

10 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

11 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

12 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

13 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

14 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

15 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

16 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

17 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

18 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

19 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

20 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

21 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

22 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

23 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

24 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

25 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Nordica