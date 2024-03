Sci alpino, Timon Haugan vince lo slalom delle Finali di Saalbach, 8° Vinatzer, 12° Sala

Timon Haugan si è aggiudicato lo slalom valevole per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024 che si stanno disputando a Saalbach-Hinterglemm (Austria). Sulla pista denominata Schneekristall-Zwölfer il norvegese ha centrato il primo successo della sua carriera, precedendo Manuel Feller che celebra la Coppa di specialità.

Gara resa complicata da una pista con neve particolarmente molle, per colpa delle temperature elevate di questo periodo. In vista del prossimo weekend (con le prove veloci) la situazione dovrebbe addirittura peggiorare.

Dopo aver concluso la prima manche al comando, lo scandinavo ha saputo tenere duro anche nella seconda. Dopo un ottimo avvio, e una fase centrale nella quale aveva perso tutto il suo ampio vantaggio, Timon Haugan ha cambiato marcia nel muro finale, tenendo a debita distanza (+0.40) Manuel Feller. Il nativo di Sankt Johann in Tirol, ha rimontato due posizioni e ha conquistato la piazza d’onore, precedendo il tedesco Linus Strasser terzo a 44 centesimi.

Quarta posizione per lo svizzero Loic Meillard a 55 centesimi, quinta per il francese Clement Noel a 63, mentre è sesto lo svizzero Marc Rochat a 92. Settima posizione per il norvegese Henrik Kristoffersen a 1.07, mentre è ottavo (a 2.18) Alex Vinatzer, primo degli azzurri. Nono il greco AJ Ginnis a 2.30, quindi completa la top10 l’austriaco Johannes Strolz a 2.43. Si ferma in 12a posizione, infine, Tommaso Sala a 2.77 dalla vetta.

La Coppa di slalom quindi va a Manuel Feller con 715 punti e 189 di margine su Linus Strasser e 265 proprio su Timon Haugan. La Sfera di Cristallo, invece, è già ampiamente andata a Marco Odermatt con 1902 punti e 909 di margine su Loic Meillard.