Classifica Parigi-Nizza 2024, settima tappa: McNulty difende la maglia gialla, Evenepoel in agguato

Brandon McNulty è riuscito a difendere la maglia gialla di leader della classifica generale alla Parigi-Nizza 2024. Lo statunitense ha sofferto negli ultimi chilometri in salita della settima piazza, ma ha stretto i denti e ha conservato il simbolo del primato. L’alfiere della UAE Emirates può fare affidamento su soltanto quattro secondi di vantaggio sul connazionale Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike).

Remco Evenepoel ha mostrato i muscoli ed è in piena lotta per vincere la Corsa verso il Sole, ma gli servirà una bella azione nell’ultima tappa. Il fuoriclasse belga è quarto a 36”, a un solo secondo dal danese Mattias Skjelmose. Quinto l’australiano Lukas Plapp a 47”, mentre lo sloveno Primoz Roglic è sesto a 1’21”. Di seguito la classifica generale della Parigi-Nizza 2024 dopo la settima tappa. Domani (domenica 10 marzo) è in programma l’ottava e ultima frazione: 110 km particolarmente mossi e impegnativi con partenza e arrivo a Nizza.

CLASSIFICA PARIGI-NIZZA 2024 (dopo la settima tappa)

1 BRANDON MCNULTY 34 UAE TEAM EMIRATES 25H 00′ 28” – B : 8” –

2 MATTEO JORGENSON 41 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 25H 00′ 32” + 00H 00′ 04” B : 16” –

3 MATTIAS SKJELMOSE 66 LIDL-TREK 25H 01′ 03” + 00H 00′ 35” B : 20” –

4 REMCO EVENEPOEL 21 SOUDAL QUICK-STEP 25H 01′ 04” + 00H 00′ 36” B : 18” –

5 LUCAS PLAPP 86 TEAM JAYCO ALULA 25H 01′ 15” + 00H 00′ 47” B : 6” –

6 PRIMOZ ROGLIC 1 BORA – HANSGROHE 25H 01′ 49” + 00H 01′ 21” B : 8” –

7 EGAN BERNAL 51 INEOS GRENADIERS 25H 02′ 10” + 00H 01′ 42” B : 8” –

8 WILCO KELDERMAN 44 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 25H 02′ 11” + 00H 01′ 43” – –

9 AURÉLIEN PARET PEINTRE 77 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 25H 02′ 21” + 00H 01′ 53” – –

10 ALEKSANDR VLASOV 7 BORA – HANSGROHE 25H 02′ 33” + 00H 02′ 05” B : 10” –

11 FELIX GALL 71 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 25H 02′ 42” + 00H 02′ 14” – –

12 SANTIAGO BUITRAGO 102 BAHRAIN VICTORIOUS 25H 02′ 47” + 00H 02′ 19” B : 10” –

13 JOAO ALMEIDA 31 UAE TEAM EMIRATES 25H 03′ 21” + 00H 02′ 53” – –

14 CHRIS HARPER 84 TEAM JAYCO ALULA 25H 04′ 12” + 00H 03′ 44” – –

15 LAURENS DE PLUS 53 INEOS GRENADIERS 25H 05′ 16” + 00H 04′ 48” – –

16 STEFF CRAS 202 TOTALENERGIES 25H 05′ 35” + 00H 05′ 07” – –

17 HAROLD TEJADA CANACUE 146 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 25H 06′ 53” + 00H 06′ 25” – –

18 EWEN COSTIOU 113 ARKEA-B&B HOTELS 25H 07′ 37” + 00H 07′ 09” – –