WTA Miami 2024, Elisabetta Cocciaretto eliminata all’esordio da Naomi Osaka

Dura un’ora e venti minuti il match del primo turno dei Miami Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 1000, nel quale la nipponica Naomi Osaka elimina l’azzurra Elisabetta Cocciaretto per 6-3 6-4, guadagnandosi il diritto di affrontare al secondo turno l’ucraina Elina Svitolina, numero 15 del seeding.

Nel primo set l’azzurra parte male ed in pochi minuti è sotto 0-3: il parziale di 12 punti a 4 con cui la giapponese apre la partita, che comprende il break a trenta nel secondo game, indirizza subito la contesa. Cocciaretto resa aggrappata al set e nel corso del sesto game è brava ad annullare ben 4 break point ed a restare in scia sul 2-4. L’asiatica, però, non dà occasione alla tennista italiana di rientrare, concedendo appena quattro punti complessivi in cinque turni al servizio ed andando a chiudere al primo set point sul 6-3 in 36′ di gioco.

Nella seconda partita l’inizio è più equilibrato, con Cocciaretto che per due volte tiene la battuta a trenta ed Osaka che in altrettante occasioni tiene il servizio a quindici. Il passaggio a vuoto dell’azzurra questa volta arriva nelle fasi centrali della frazione, con la nipponica che piazza un altro parziale di 12 punti a 2, che culmina con il break a zero maturato nel quinto game. Cocciaretto resta in scia all’avversaria, ma Osaka mai concede l’opportunità del controbreak all’azzurra, andando a vincere il match alla seconda occasione sul 6-4 dopo 44′.

Le statistiche indicano come la nipponica vinca 65 punti contro i 43 dell’azzurra, senza concedere alcuna palla break a Cocciaretto nell’arco di tutto l’incontro. Osaka mette in campo soltanto il 41% di prime, ma poi perde appena tre punti con la prima e sei con la seconda (due doppi falli). La tennista italiana concede ben sette break point all’asiatica, spalmati su tre game, perdendo il servizio in due occasioni, una per set.