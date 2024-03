WTA Miami 2024, Lucia Bronzetti esce al primo turno contro l’americana Townsend

Si ferma subito il cammino di Lucia Bronzetto nel torneo WTA 1000 di Miami. La tennista romagnola è stata sconfitta nel primo turno dall’americana Taylor Townsend, numero 72 della classifica mondiale, in rimonta in tre set con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e otto minuti di gioco.

Una partita che ha visto Bronzetti chiudere con 5 ace e 4 doppi falli, ottenendo il 70% dei punti con la prima ed il 47% con la seconda, soffrendo tantissimo con questo colpo nei due set persi.

Nel primo set si segue l’andamento dei servizi. Nel terzo game Bronzetti salva una palla break, mentre nel sesto è Townsend a salvarne due. L’azzurra, però, riesce a strappare il servizio all’avversaria nell’ottavo gioco e poi va a chiudere la prima frazione in suo favore per 6-3.

Sulla scia del set vinto, Bronzetti parte fortissimo anche nel secondo e strappa il servizio in apertura all’avversaria, portandosi sul 2-0. Townsend, però, infila una serie di cinque game consecutivi, togliendo per due volte il servizio all’azzurra. L’americana va a chiudere il secondo set sul 6-3.

L’equilibrio del terzo set viene spezzato dall’americana con il break nel quinto gioco. Townsend non concede occasioni a Bronzetti nei propri turni in battuta e alla fine va concludere il terzo set sul 6-4, qualificandosi per il prossimo turno.