WTA Miami, Jasmine Paolini va come un treno nella ripresa con Volynets e accede al terzo turno

Eccezionale Jasmine Paolini! L’azzurra dimostra tutta la sua fiducia e il suo stato di forma anche dal punto di vista mentale: torna in campo dopo l’interruzione di 24 ore nella condizione di servire per rimanere nel set contro Katie Volynets sul 4-5 del secondo set e chiude il match in pochi minuti con lo score di 7-6(8) 7-5 per approdare al terzo turno del WTA 1000 di Miami: affronterà la testa di serie numero 20 Emma Navarro.

Si era ripreso dal punteggio di 7-6(8) 4-5 prima che la pioggia prendesse il sopravvento in Florida: ieri il match è stato decisamente condizionato dal vento, con entrambe le giocatrici che hanno fatto fatica a trovare le migliori sensazioni e a colpire bene la palla. Con grande caparbietà la toscana era riuscita ad aggiudicarsi il primo set per 10-8 al tiebreak.

Nel secondo set la giocatrice di Castelnuovo Garfagnana si era ritrovata due volte sopra di un break, era arrivata sul 4-2, ma poco prima dell’interruzione per pioggia, ecco che Volynets si era rifatta sotto e con tre game di fila si era portata sul 5-4.

Oggi l’impatto con il match non è stato semplice inizialmente: sul 4-5 Jasmine si è trovata sul 15-30. Da qui in avanti, Paolini ha messo a segno una serie di nove punti consecutivi ritrovando un grande impatto con i colpi di inizio gioco, spingendo e facendo gioco soprattutto con il dritto: finalmente a suo agio per l’assenza di vento, il match si è concluso nelle mani dell’allieva di Renzo Furlan che così ha centrato l’accesso al terzo turno, superando un’avversaria ostica.