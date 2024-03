WTA Miami 2024, Martina Trevisan costretta al ritiro contro Storm Hunter

Martina Trevisan è stata costretta al ritiro nel corso del secondo set della sfida contro la qualificata australiana Storm Hunter, valida per il primo turno del torneo WTA 1000 di Miami: l’azzurra, scesa in campo con una vistosa fasciatura alla coscia destra, ha alzato bandiera bianca dopo 50′, quando l’oceanica era in vantaggio per 6-3 3-0. Al secondo turno Hunter affronterà la statunitense Emma Navarro, testa di serie numero 20.

Nel primo set l’azzurra perde la battuta ai vantaggi del secondo gioco e dopo pochi minuti si ritrova sotto 0-3. Trevisan riesce a tenere i seguenti turni al servizio, ma non è mai in grado di impensierire l’australiana in risposta. L’oceanica, così, al secondo set point, chiude sul 6-3 in 35 minuti.

Nella seconda partita Trevisan mostra chiari difficoltà negli spostamenti laterali, vince appena tre dei primi quindici punti giocati e si ritrova ancora una volta sotto 0-3, in questo caso, però, con due break di ritardo. Dopo un quarto d’ora di gioco l’azzurra non riesce a continuare e deve ritirarsi.

Le statistiche sottolineano come, fino al momento del ritiro, l’azzurra avesse vinto 26 punti contro i 41 dell’avversaria, con l’oceanica in grado di strappare la battuta a Trevisan in tutti i game nei quali ne ha avuto la possibilità. La tennista italiana ha chiuso col 58% di punti vinti con la prima ed il 33% con la seconda.