Camila Giorgi avanza in scioltezza al 2° turno del WTA Miami: ora la n.1 del mondo!

Tutto abbastanza semplice per Camila Giorgi (n.107 del ranking) contro la polacca Magdalena Frech (n.47 WTA). Nel primo turno del WTA1000 di Miami (USA), la marchigiana si è imposta con il punteggio di 6-4 6-2, facendo valere il maggior peso della propria palla nel confronto con l’avversaria, che specie dal lato del dritto ha fatto tanta fatica.

Approdo al secondo turno per Camila e sul suo cammino un’altra polacca, ma di ben altro prestigio. Ci si riferisce al n.1 del mondo, Iga Swiatek, reduce dal successo nel WTA1000 di Indian Wells. Una sfida chiaramente difficile per l’azzurra, ma magari con la possibilità di giocare a braccio sciolto e provare a mettere in difficoltà una tennista così abile. Il bilancio dei precedenti è di 1-1, ma la vittoria dell’italiana risale al 2019, quando Swiatek era molto giovane agli Australian Open. Il successo della n.1 WTA è arrivato sempre a Melbourne nel secondo turno del 2021.

Nel primo set si nota subito la differenza di velocità tra le due giocatrici. Giorgi si adatta molto meglio a una superficie così rapida, aggredendo il rimbalzo e dando estrema pesantezza ai propri colpi. Frech adotta una tattica difensiva, cercando di provocare gli errori della rivale. Il break per l’italiana arriva nel terzo game. Nel successivo i doppi falli e qualche errore di troppo caratterizzano il tennis di Camila, che però se la cava con tre palle del contro-break cancellate. Si tratta dell’ultimo sussulto del parziale perché la gestione dell’azzurra è puntuale nei propri turni al servizio, giocando con estremo margine, seppur commettendo degli errori al volo, in prossimità della rete, evitabili. Sul 6-4 si conclude la prima frazione per Giorgi.

Nel secondo set la nostra portacolori dilaga, strappando la battuta nel terzo e nel quinto game. Le debolezze dal lato del dritto della polacca sono troppo importanti e da quel lato del campo Giorgi domina. Senza concedere chance di recupero, la marchigiana conclude con una splendida accelerazione di dritto valsa il 6-2.

Leggendo le statistiche, notiamo l’83% dei punti vinti con la prima di servizio da Giorgi (4 ace) e il 48% con la seconda. Da mettere nel conto ben 7 doppi falli. Tra le due a fare la differenza sono stati i punti con la prima in battuta e i quindici ottenuti in risposta alla prima della rivale: 38% per Camila rispetto al 17% di Frech.