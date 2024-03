LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2024 in DIRETTA: scatta la caccia ai pass olimpici! Che festa per Franceschi, Pilato e Quadarella!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2024 in vasca lunga. Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri proseguono il loro cammino di avvicinamento ai Giochi Olimpici 2024 con un evento fondamentale in chiave qualificazione per Parigi. Una prima giornata quella odierna che presenta gare già molto interessanti

Si parte con una gara non olimpica, i 50 dorso, ma che potrebbe già dare un quadro della condizione atletica di due atleti molto attesi a Riccione, Lorenzo Mora e Michele Lamberti che, a meno di sorprese, andranno a giocarsi il posto in Nazionale in vista di Parigi alle spalle di Thomas Ceccon nel dorso e magari una chance nei 200 che è specialità gradita più da Mora (che è campione europeo in corta) che da Lamberti. Si prosegue in mattinata con le serie lente degli 800 stile e poi con i 400 stile libero maschili dove Attendersi fuochi d’artificio da Marco De Tullio a meno di tre settimane dal mezzo disastro di Doha è velleitario. Il pugliese cercherà di lanciare qualche segnale anche in chiave 400 che sono la sua gara, magari dando appuntamento al Sette Colli dove la condizione potrà essere di nuovo buona ma mai porre limiti alla provvidenza. Matteo Ciampi, Lamberti, Ragaini, Luca De Tullio e Bertoni possono fare bene anche se per il tempo limite per Parigi è complicato (3’44″69).

Sarà battaglia nei 100 rana femminili dove Benedetta Pilato è già qualificata e la gara odierna potrà servire per decidere chi andrà a Parigi per dare supporto alla staffetta mista e magari partecipare alla gara individuale (serve 1’06″39). A Parigi andrà una fra Arianna Castiglioni, che ha Doha è riuscita ad esprimersi su buoni livello solo nella frazione della 4×100 mista, Martina Carraro, che si è trasferita a Verona proprio per preparare questa gara, Lisa Angiolini, che ha faticato dopo gli exploit di Roma a mantenere gli stessi livelli ma che potrebbe risalire la china e Anita Bottazzo, non al meglio sui 50 a Doha, anche perché in pieno lavoro per riuscire ad allungare il raggio di azione verso i 100. Molto interessante anche il 200 farfalla uomini, dove non sarà al via la medaglia d’argento mondiale Alberto Razzetti. L’Italia spera di ritrovare un Federico Burdisso su buoni livelli (il tempo limite è 1’55″09) e magari anche un Giacomo Carini in versione super lusso.

Sara Franceschi, bronzo iridato a Doha, sarà al via dei 400 misti, gara per cui ha già strappato il pass olimpico. In assenza di vere rivali della livornese, l’interesse sarà piuttosto alto sulle nuove leve, come Di Passio o Alzetta. In chiusura i 50 stile libero uomini che in teoria avrebbero già espresso i loro verdetti in vista di Parigi con Lorenzo Zazzeri già qualificato e Leonardo Deplano che ha fatto segnare un tempo inferiore al 21″89 richiesto. Se qualcuno farà meglio di Deplano si faranno i ragionamenti del caso, altrimento saranno questi due atleti a rappresentare l’Italia in riva alla Senna.

Si comincia alle 10.15 con la sessione mattutina dedicata alle batterie e alle serie più lente, mentre quella pomeridiana con finali e serie veloci è in programma alle 17.30.