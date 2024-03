Nuoto, risultati batterie: Angiolini e Deplano in evidenza nel day-1 a Riccione. Pilato e Burdisso non gareggiano

Calato il sipario sulla prima giornata delle batterie degli Assoluti primaverili di Riccione. La competizione nazionale che metterà in palio anche i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 ha dato dei responsi interessanti in vista delle Finali del pomeriggio, a partire dalle 17.30.

Nei 100 rana donne Benedetta Pilato non ha gareggiato. La tarantina, già qualificata per i Giochi, competerà in questi campionati solo nei 50 rana, per quanto riportato dalla FIN. Spazio quindi alle altre che si contenderanno il biglietto per Parigi, ricordando il tempo-limite di 1:06.3. La migliore è stata Lisa Angiolini che ha fermato i cronometri sul tempo di 1:06.89 a precedere nell’overall Arianna Castiglioni (1:07.34) e Martina Carraro (1:08.10). Quarta Anita Bottazzo in 1:08.11.

Nei 200 delfino uomini privi di Alberto Razzetti (già qualificato per i Giochi) e anche di Federico Burdisso, Giacomo Carini è il punto di riferimento che darà la caccia all’1:55.0 imposto dalla FIN. 1:58.05 per l’atleta delle Fiamme Gialle stamane e la sensazione di poter dare ancora molto in vasca. Alle sue spalle Claudio Faraci (1:58.85) e Matteo Christopher Palmisani (1:59.68).

Nei 400 misti donne Simona Quadarella si è voluta “divertire”, dal momento che oggi non sarà al via dei suoi 800 sl, specialità nella quale ha vinto l’oro mondiale a Doha. La romana si è cimentata nel “Mostro”, toccando la piastra in 4:51.11 (nona e prima esclusa dalla Finale). La migliore è stata il bronzo mondiale in Qatar, Sara Franceschi (4:45.87), che si godrà con leggerezza questa manifestazione, avendo già in tasca la carta olimpica.

Nei 50 dorso uomini bene Michele Lamberti che ha ottenuto un crono sotto i 25″ (24.92) ed è il favorito indiscusso per la conquista del titolo. Nei 50 stile libero si prospetta un bel duello tra Lorenzo Zazzeri (22.02) e Leonardo Deplano (21.96), con quest’ultimo, che andrà a caccia del tempo per le Olimpiadi, molto bene nelle batterie. Ci saranno anche Alessandro Miressi (22.13) e Thomas Ceccon, in Finale con l’ultimo tempo utile di 22.67.

A completamento del quadro, nei 400 stile libero uomini, Davide Marchello ha nuotato il miglior tempo in 3:50.90 davanti a Marco De Tullio (3:51.72), Matteo Lamberti (3:51.78), Matteo Ciampi (3:51.95) e Gabriele Detti (3:51.96). L’obiettivo del tempo-limite, oggettivamente, è molto complicato (3:44.6), ma vedremo cosa accadrà. Poco fortunato Alessandro Ragaini, fuori per un centesimo (3:52.61) dall’atto conclusivo (Giovanni Caserta 3:52.60), mentre si è rivisto sui blocchi di partenza Lorenzo Galossi, ma lontanissimo dai suoi migliori riferimenti (3:55.36).