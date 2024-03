MotoGP, Martin svetta in FP1 a Lusail con la Ducati. Molto bene Acosta e Marquez, avvio in salita per Bagnaia

Va ufficialmente in archivio con il miglior tempo di Jorge Martin la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2024, appuntamento inaugurale della stagione per il Mondiale MotoGP. Una FP1 sicuramente interessante, anche se per avere un quadro più chiaro degli effettivi valori in campo bisognerà attendere almeno le pre-qualifiche odierne.

“Martinator” nel frattempo ha trovato subito un buon feeling con la sua Ducati GP24 del Team Pramac in quel di Lusail, fermando il cronometro in 1’52″624 e dimostrando un’ottima progressione col passare dei giri (anche grazie all’evoluzione della pista) su gomme usate. Il vice-campione del mondo in carica ha preceduto di soli 47 millesimi l’Aprilia di Aleix Espargarò (balzato in seconda piazza nel finale) e di 71 millesimi un fantastico Pedro Acosta.

Il fenomenale rookie spagnolo della Red Bull GasGas Tech3 è stato competitivo per tutto il turno, mettendo in evidenza un passo davvero efficace anche a fine run con gomme usate sulla sua KTM. Quarta piazza a 177 millesimi e segnali positivi per Marc Marquez, in sella alla Ducati GP23 del Team Gresini, davanti alla KTM ufficiale del sudafricano Brad Binder (5° a 0.265) e alla sorprendente Honda LCR del francese Johann Zarco (6° a 0.303).

Completano il quadro della top10 nell’ordine le Ducati di Enea Bastianini (il migliore degli italiani, 7° a 0.326) e Fabio Di Giannantonio (8° a 0.363), la KTM di Jack Miller (9° a 0.407) e la Ducati del Campione del Mondo Francesco Bagnaia (10° a 0.597). È stata una sessione molto complicata per Pecco, alle prese con diversi problemi tecnici e di grip nei primi due run per poi tornare abbastanza competitivo negli ultimi minuti. Grande equilibrio a Lusail, con i primi 17 racchiusi in meno di un secondo. Nelle retrovie gli altri azzurri Luca Marini (17° con la Honda), Marco Bezzecchi (18° con la Ducati VR46) e Franco Morbidelli (22° con la Ducati Pramac).

CLASSIFICA FP1 GP QATAR MOTOGP 2024

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’52.624 15 17 345.0

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’52.671 14 15 0.047 0.047 340.6

3 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’52.695 13 16 0.071 0.024 346.1

4 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’52.801 14 17 0.177 0.106 348.3

5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’52.889 13 19 0.265 0.088 350.6

6 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’52.927 14 16 0.303 0.038 342.8

7 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’52.950 16 17 0.326 0.023 347.2

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP T DUCATI 1’52.987 15 16 0.363 0.037 347.2

9 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’53.031 15 17 0.407 0.044 349.5

10 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’53.221 15 15 0.597 0.190 345.0

11 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’53.250 11 17 0.626 0.029 339.6

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’53.338 15 16 0.714 0.088 346.1

13 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’53.351 10 16 0.727 0.013 342.8

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’53.380 14 14 0.756 0.029 343.9

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’53.407 14 17 0.783 0.027 349.5

16 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’53.435 14 16 0.811 0.028 342.8

17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’53.608 10 16 0.984 0.173 346.1

18 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP T DUCATI 1’53.626 17 18 1.002 0.018 343.9

19 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’53.837 13 16 1.213 0.211 346.1

20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’53.847 17 17 1.223 0.010 345.0

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’53.863 15 17 1.239 0.016 341.7

22 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’54.749 17 18 2.125 0.886 338.5