LIVE F1, GP Australia 2024 in DIRETTA: Sainz sogna lo sgambetto a Verstappen, incognita graining per la Red Bull

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, assisteremo a una gara estremamente interessante nella quale il via sarà determinante per la massimizzazione del risultato. Inoltre, andrà considerato l’effetto del graining sullo sviluppo della stessa.

Carlos Sainz, nonostante le due settimane vissute dopo l’attacco di appendicite e l’operazione, partirà dalla prima fila alle spalle del poleman, Max Verstappen. Il ferrarista cercherà di insidiare il primato del neerlandese, ma chiaramente potrebbe avere delle conseguenze importanti sul piano della resistenza se si pensa alla sua preparazione non ideale per questo fine-settimana.

Vedremo come Charles Leclerc saprà reagire dopo delle qualifiche non certo positive. Il monegasco, in grande spolvero nel corso delle prove libere, ha perso un po’ la strada nel corso del time-attack e non è andato oltre il quinto tempo, cambiato in quarto per la penalità comminata al messicano Sergio Perez, che partirà dalla sesta casella in quarta fila.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 05.00 italiane. Buon divertimento!