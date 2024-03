Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2024: magica Ferrari! Sainz precede Leclerc, fuori Verstappen!

Calato il sipario sul GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista dell’Albert Park di Melbourne si prospettava una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde è scattato alle ore 05.00 italiane e per i piloti è stato un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Come al solito l’olandese Max Verstappen partiva dalla pole-position. L’alfiere della Red Bull ha fatto nuovamente la differenza quando più contava, precedendo nel time-attack la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e l’altra RB20 del messicano Sergio Perez. Stoico Sainz che, reduce dall’operazione per un attacco di appendicite due settimane fa, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e saputo mettere insieme una grande prestazione.

Delusione, invece, per Charles Leclerc. Il monegasco, che aveva impressionato nel corso delle prove libere, si è un po’ perso, commettendo troppi errori nelle qualifiche e alla fine chiudendo quinto. Una gara complicata per il ragazzo del Principato ed esposto ai rischi di una partenza convulsa. Incredibilmente, dopo pochi giri, Verstappen si è dovuto ritirare per problemi ai freni.

Uno-due Ferrari, con uno stoico Sainz davanti a tutti e Leclerc in piazza d’onore. Un GP in cui è accaduto di tutto, con il ritiro di Lewis Hamilton e il botto di George Russell nell’ultimo giro a Melboune. Una corsa pazzesca.

RISULTATI E CLASSIFICA GP AUSTRALIA F1 2024

1 Carlos SAINZ FerrariLEADER 2

2 Charles LECLERC Ferrari+2.366 2

3 Lando NORRIS McLaren+5.904 2

4 Oscar PIASTRI McLaren+35.770 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+56.309 2

6 Fernando ALONSO Aston Martin+81.050 2

7 Lance STROLL Aston Martin+84.818 2

8 Yuki TSUNODA RB+92.922 2

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+106.684 2

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

11 Alexander ALBON Williams1 L 2

12 Daniel RICCIARDO RB1 L 2

13 Pierre GASLY Alpine1 L 2

14 Valtteri BOTTAS Kick Sauber1 L 2

15 Guanyu ZHOU Kick Sauber1 L 2

16 Esteban OCON Alpine1 L 3

17 George RUSSELL Mercedes– 2

18 Lewis HAMILTON Mercedes– 1

19 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing– 1