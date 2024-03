F1, Red Bull senza passo in Australia: Perez a quasi un minuto da Sainz!

Un risveglio da urlo per gli italiani e per i tifosi della Ferrari: per la prima volta dal Bahrain 2022 arriva una doppietta della Rossa con la vittoria di un eroico Carlos Sainz al rientro dall’operazione all’appendicite davanti a Charles Leclerc. Il Cavallino Rampante ha sì sfruttato il ritiro di Verstappen, ma ci ha messo decisamente del suo.

Basta andare a vedere la classifica finale per evidenziare la differenza emersa tra Ferrari e Red Bull: Sainz ha inflitto un distacco di 56 secondi a Sergio Perez. Un Perez che aveva cominciato bene la stagione, con due secondi posti raccolti tra Bahrain e Arabia Saudita, essendo l’unico di fatto a rimanere sulle code di Max Verstappen.

La domanda quindi sorge spontanea: se Verstappen non avesse avuto il problema ai freni sarebbe arrivato davanti alle due Ferrari? Difficile dirlo, ma la scuderia austriaca è apparsa comunque più in difficoltà rispetto alle due gare precedenti sin dalla simulazione di passo gara del venerdì e alla qualifica di ieri, nella quale Sainz e Leclerc hanno dato la sensazione di non aver fatto tutto ciò che potevano fare.

Ancora è presto per dire se queste saranno le gerarchie definitive, ma indubbiamente è una Ferrari che per tutto il weekend ha mostrato un gran passo gara rispetto al solito e ha confermato di aver fatto progressi evidenti rispetto alla macchina dello scorso anno: adesso l’appuntamento di Suzuka, laddove nel 2023 la Red Bull dominava, chiarirà ulteriormente la situazione. Se la Rossa sarà ancora competitiva, allora potremo ipotizzare qualcosa di grande.