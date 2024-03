F1, Verstappen fa il colpo ed è in pole anche a Melbourne. Sainz in prima fila, delude Leclerc

Max Verstappen piazza il colpo del campione quando più conta, facendo la differenza in Q3 sul circuito cittadino di Albert Park a Melbourne e conquistando la pole position per il Gran Premio d’Australia 2024, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Per l’olandese della Red Bull si tratta della 35ma partenza al palo in carriera (la terza consecutiva quest’anno), che gli consentirà di partire domani con tutti i favori del pronostico per la vittoria.

A completare la prima fila in griglia ci sarà la Ferrari di uno straordinario Carlos Sainz, secondo a 270 millesimi dalla pole nonostante una forma fisica ancora non ottimale dopo l’intervento per l’appendicite di due settimane fa a Jeddah. Terza posizione per il messicano Sergio Perez con l’altra Red Bull davanti alla McLaren di Lando Norris, mentre il monegasco Charles Leclerc delude ed è solo quinto con la Ferrari, ma scatterà in quarta posizione per la penalità inflitta a Sergio Perez: impeding e retrocessione di tre posizione, sarà sesto.

In Q1 Ferrari si conferma molto competitiva con il miglior tempo di Sainz in 1’16″731 davanti alle Red Bull di Perez e Verstappen e al compagno di squadra Leclerc, utilizzando un solo set di gomme soft. Piccola impresa di Ocon, che si salva con l’Alpine, mentre vengono eliminati Hulkenberg con la Haas, Gasly con l’altra Alpine, Ricciardo con la Racing Bulls (a causa della cancellazione del suo ultimo giro veloce per track limits) e Zhou con la Sauber.

In Q2 Sainz è ancora il più veloce in 1’16″189 con un decimo di margine su Leclerc, che completa la doppietta provvisoria della Ferrari, e due decimi sulla Red Bull di Verstappen. Si salva in extremis un po’ a sorpresa Tsunoda con la Racing Bulls, eliminando clamorosamente la Mercedes del sette volte iridato Hamilton (59 millesimi dietro al 10° posto di Russell). Esclusi dalla top10 anche Albon con la Williams, Bottas con la Sauber, Magnussen con la Haas e Ocon con l’Alpine.

In Q3 Verstappen si accende improvvisamente nel primo tentativo di time-attack e si porta in pole position provvisoria con un fantastico 1’16″048 rifilando quasi tre decimi a Sainz, che precede Leclerc, Perez e le McLaren (tutti gli altri montavano gomme usate). L’olandese si migliora poi ulteriormente in 1’15″915, blindando la pole davanti a Sainz, Perez e Norris, mentre Leclerc commette un errore nel T3 e scivola in quinta piazza. 6° Piastri, poi Russell, un ottimo Tsunoda (8°) e le Aston Martin di Stroll e Alonso.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP AUSTRALIA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:15.915 5

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.270 6

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.359 7

4 Lando NORRIS McLaren– 6

5 Charles LECLERC Ferrari+0.520 7

6 Oscar PIASTRI McLaren– 5

7 George RUSSELL Mercedes– 6

8 Yuki TSUNODA RB– 5

9 Lance STROLL Aston Martin– 6

10 Fernando ALONSO Aston Martin+1.637 6

11 Lewis HAMILTON Mercedes- – 3

12 Alexander ALBON Williams- – 4

13 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – 4

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 4

15 Esteban OCON Alpine- – 4

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 2

17 Pierre GASLY Alpine- – 2

18 Daniel RICCIARDO RB- – 2

19 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 2