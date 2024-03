F1, Sainz celebra la vittoria: “Pista buona per la Ferrari. Il non rinnovo? Vita bella e difficile”

Carlos Sainz festeggia la splendida vittoria nel Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Albert Park il pilota della Ferrari ha messo in scena una prestazione di livello assoluto, sorpassando in avvio Max Verstappen e, approfittando del ritiro dell’olandese, ha potuto gestire nel migliore dei modi vettura e gomme fino al traguardo.

Il nativo di Madrid ha vinto davanti a Charles Leclerc per una sontuosa doppietta Ferrari, quindi terzo Lando Norris davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri. Quinto un anonimo Sergio Perez, sesto Fernando Alonso, settimo Lance Stroll, davanti a Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen.

Al termine della gara Carlos Sainz ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte da Guenther Steiner: “Davvero una bella gara! Mi sono sentito bene con la macchina sin dal via, invece ero rigido fisicamente per i postumi dell’operazione. Fortunatamente non ho avuto problemi, ho gestito bene il passo da solo e anche le gomme. La gara è stata dura ma sono ovviamente molto felice e orgoglioso di tutta la squadra. Quando fai le cose per bene, quando il team ti segue sulle indicazioni, questi sono i risultati. La macchina è migliore ci fa spingere di più e rischiare di meno. Ho vinto davanti a Charles per cui un risultato pazzesco per il team. Le mie ultime settimane confermano come la vita sia una vera e propria montagna russa”.

Tutto si è deciso nei primi chilometri. Prima il sorpasso su Max Verstappen, quindi il ritiro del tre-volte campione del mondo. “Ho visto che non scappava, l’ho ripreso e passato. Subito dopo mi sono accorto che aveva problemi ai freni e ho visto che si è ritirato. Un peccato da una parte perché sarebbe stata una bella battaglia, ma contento dall’altra perché sono andato a vincere. Lui, dopotutto, ne ha vinte abbastanza – scherza – Quando ho capito che avrei potuto vincere? Dal secondo giro direi. Ho visto che potevo rimanere in vetta gestendo ritmo e gomme. Gli ultimi giri sono stati un po’ lunghi, mi mancava un po’ di forza, ma è andato tutto bene. Sono felicissimo. Quando inizi la stagione con la notizia del non-rinnovo, quindi ti prepari al massimo, centri il podio all’esordio, poi devi fermarti per una operazione, torni e vinci. La vita è così, bella e difficile. La Ferrari qui in Australia si trova molto bene con le gomme, è una pista buona per noi”.