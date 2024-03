Italia-Scozia oggi in tv, Sei Nazioni rugby U20: orario 8 marzo, programma, streaming

Oggi, venerdì 8 marzo, alle ore 20.15, nella quarta giornata del Sei Nazioni Under 20 2024 di rugby, l’Italia giocherà in casa contro i pari età della Scozia a Treviso. La Nazionale italiana U20 di rugby vuole continuare a vincere sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo in casa della Francia.

L’Italia cambia 7 uomini rispetto al match in Francia nel XV iniziale: titolari in prima linea Pelliccioli ed Ascari col tallonatore Gasperini, Midena in seconda linea, mentre il mediano di mischia sarà Jimenez, infine spazio tra i trequarti anche per Fusari ed Imberti.

In panchina Padoan, Pisani, Gallorini, Milano, Paganin, Casilio, Bini e De Villiers. La diretta tv del match Italia U20-Scozia U20 di rugby sarà trasmessa su Sky Sport Arena. La diretta streaming della partita sarà fruibile su Sky Go e Now, infine la diretta live testuale dell’incontro sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA U20-SCOZIA U20 RUGBY OGGI

Venerdì 8 marzo – Stadio Monigo di Treviso

Ore 20.15: Italia U20-Scozia U20 – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA U20-SCOZIA U20 RUGBY OGGI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

FORMAZIONI ITALIA U20-SCOZIA U20 RUGBY OGGI

Italia U20: 15 Mirko Belloni, 14 Marco Scalabrin, 13 Ferdinando Fusari, 12 Nicola Bozzo, 11 Francesco Imberti, 10 Martino Pucciariello, 9 Mattia Jimenez, 8 Jacopo Botturi, 7 Luca Bellucci, 6 Cesare Zucconi, 5 Piero Gritti, 4 Mattia Midena, 3 Davide Ascari, 2 Nicholas Gasperini, 1 Sergio Pelliccioli. A disposizione: 16 Vittorio Padoan, 17 Federico Pisani, 18 Marcos Gallorini, 19 Giacomo Milano, 20 Riccardo Paganin, 21 Lorenzo Casilio, 22 Francesco Bini, 23 Patrick De Villiers.

Scozia U20: 15 Jack Hocking, 14 Finlay Doyle, 13 Geordie Gwynn, 12 Findlay Thomson, 11 Fergus Watson, 10 Isaac Coates, 9 Hector Patterson, 8 Tom Currie, 7 Freddy Douglas, 6 Ruaraidh Hart, 5 Ryan Burke, 4 Euan McVie, 3 Callum Norrie, 2 Jerry Blyth-Lafferty, 1 Robbie Deans. A disposizione: 16 Gavin Parry, 17 Callum Smyth, 18. Ryan Whitefield, 19. Luke Coulston, 20. Jonny Morris, 21. Murdoch Lock, 22. Matthew Urwin, 23. Johnny Ventisei.