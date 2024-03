F1 TV8, a che ora in chiaro la gara di Arabia Saudita 2024: programma diretta e differita

Lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz è stato operato all’appendice e quindi in griglia di partenza ci sarà britannico Oliver Bearman, che ha affrontato le qualifiche: è questa la principale novità alla vigilia della gara di domani.

Sabato 9 marzo, alle ore 18.00 italiane, andrà in scena la gara del GP dell’Arabia Saudita: il secondo atto del Mondiale 2024 di F1 si correrà sul tracciato di Gedda, e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

La diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e Now, mentre OA Sport vi fornirà la diretta live testuale. Differita della gara in chiaro dalle 21.30 su TV8 HD e tv8.it. Ricordiamo che in testa alla classifica iridata c’è il neerlandese Max Verstappen con la Red Bull.

CALENDARIO GP ARABIA SAUDITA F1 2024

Sabato 9 marzo

18.00 F1, GP Arabia Saudita: gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 21.30 TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA F1 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Sabato 9 marzo

