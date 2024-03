DIRETTA MotoGP, GP Portimao 2024 LIVE: Bagnaia sbaglia e perde posizioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

-3 Ora Vinales è al comando davanti a Martin, Marquez a 7 decimi, Bagnaia a 2″3, tallonato da Miller.

-4 BAGNAIA FINISCE LUNGO IN FONDO AL RETTILINEO! Va larghissimo e sprofonda in quarta posizione. Pazzesco, stava amministrando…

-4 Torna a guadagnare Bagnaia. Solo un decimo, ma in questa fase è importante.

-5 Marquez sembra aver perso lo smalto dei primi giri, quando era assatanato.

-5 Acosta ha ripreso un Bastianini troppo lento per essere vero.

-5 Ora Bagnaia deve sperare che Vinales e Martin si diano fastidio tra loro.

-5 SI RIAPRE TUTTO! Vinales guadagna in un colpo solo 3 decimi e si porta a 0.6 da Bagnaia.

-6 Scende a 9 decimi il vantaggio di Bagnaia nei confronti di un pimpante Vinales.

-7 SORPASSO RUVIDISSIMO! Martin infila Marquez all’interno con una vera sportellata e si prende di forza il terzo posto.

-7 Bagnaia ha un secondo di vantaggio su Vinales, poi Marc Marquez, Martin, Miller, Bastianini, Acosta, Aleix Espargarò, Quartararo e Raul Fernandez.

-8 Che fatica per Bastianini nelle Sprint Race. Gli manca proprio esplosività.

-8 MARQUEZ RISCHIA DI CADERE! La moto scrolla in frenata, si salva dopo una paurosa scodata. Vinales ringrazia e si prende la seconda posizione.

-8 Marquez si porta a mezzo secondo da Bagnaia, portandosi dietro anche Vinales e Martin.

-9 Finisce a terra anche Di Giannantonio.

-9 Martin passa Miller ed è quarto. Caduta per Binder, che era 7°.

-9 Bagnaia ha 6 decimi su Marquez. L’atteso duello sta per andare in scena. Vinales passa Miller e si prende la terza piazza. Caduto Zarco.

-10 Marquez supera di rabbia Miller e si porta all’inseguimento di Bagnaia.

-10 Gli altri italiani: 12° Di Giannantonio, 13° Bezzecchi, 16° Morbidelli.

-10 Caduta di Rins, era ottavo.

-10 Bagnaia svernicia Miller e si prende la vetta.

-11 Bastianini in tilt, viene passato anche da Martin: ora è 6°.

-11 Scatenato Marquez. Attacca Vinales all’esterno e lo supera con una staccata allucinante.

-11 Tutti i primi sette montano gomma hard all’anteriore e soft al posteriore.

-11 Bagnaia è partito forte, ma ha rischiato tantissimo di cadere alla prima curva. Ha preso un’imbarcata in frenata, ma si è salvato.

-12 Marquez passa Bastianini ed è quarto.

-12 Miller, Bagnaia, Vinales, Bastianini, Marc Marquez, Martin e Binder. Questi i primi sette.

-12 giri al termine. Parte malissimo Bastianini. Miller al comando davanti a Bagnaia e Vinales.

SEMAFORO VERDE! Iniziata la Sprint Race del GP del Portogallo 2024!

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

16.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. Ci siamo!

16.00 Giro di ricognizione!

15.57 Curiosità per Marco Bezzecchi, il cui feeling con la Ducati 2023 cresce giorno dopo giorno.

15.56 Attenzione a Marc Marquez che nelle prove libere ha sfoderato un passo notevole. Partire dall’ottava posizione non sarà semplice.

15.55 Le KTM nelle Sprint sono sempre molto competitive. Miller parte quinto, più indietro Binder: 10°.

15.51 Saranno 12 i giri da percorrere.

15.50 Il vincitore della Sprint Race porta a casa 12 punti, il secondo 9, il terzo 7, il quarto 6, il quinto 5, il sesto 4, il settimo 3, l’ottavo 2, il nono 1.

15.47 La classifica del Mondiale MotoGP.

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 31

2. Brad Binder (KTM) 29

3. Jorge Martin (Ducati) 28

4. Marc Marquez (Ducati) 18

5. Enea Bastianini (Ducati) 15

6. Aleix Espargarò (Aprilia) 15

7. Alex Marquez (Ducati) 13

8. Pedro Acosta (KTM) 9

9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 9

10. Maverick Vinales (Aprilia) 7

11. Fabio Quartararo (Yamaha) 5

12. Johann Zarco (Honda) 4

13. Joan Mir (Honda) 3

14. Marco Bezzecchi (Ducati) 2

15. Miguel Oliveira (Aprilia) 1

15.45 Dopo l’incidente di Barcellona, Pecco Bagnaia ha sempre fatto fatica nella Sprint Race del sabato, salvo trasformarsi nella gara domenicale. Oggi l’obiettivo è il podio.

15.43 Bastianini, invece, è per antonomasia un pilota che ha bisogno di ingranare gradualmente, per poi fare la differenza nei giri finali. Questo alla domenica…Adesso dovrà dimostrare di essere competitivo anche al sabato nella poco congeniale Sprint Race.

15.42 Il favorito per la vittoria odierna è Jorge Martin. Lo spagnolo, negli ultimi mesi, si è rivelato il pilota più esplosivo in assoluto, riuscendo a fare la differenza sulla distanza dimezzata della Sprint.

15.40 I POLEMEN A PORTIMAO

2020 – OLIVEIRA Miguel (Ktm)

2021 – QUARTARARIO Fabio (Yamaha) {Aprile}

2021 – BAGNAIA Francesco (Ducati) {Novembre}

2022 – ZARCO Johann (Ducati)

2023 – MARQUEZ Marc (Honda)

2024 – BASTIANINI Enea (Ducati)

15.38 Nel 2023 la Sprint Race fu vinta da Francesco Bagnaia.

15.37 Ciò significa che a Portimao nessuno ha ancora primeggiato con due moto differenti e nessuno si è ancora affermato almeno due volte di fila.

15.36 Come si può notare, dopo la vittoria dell’enfant du pays Oliveira, si è instaurata una perfetta alternanza tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, impostisi due volte a testa.

15.34 I VINCITORI DEI CINQUE GP DI PORTIMAO

2020 – OLIVEIRA Miguel (Ktm)

2021 – QUARTARARIO Fabio (Yamaha) {Aprile}

2021 – BAGNAIA Francesco (Ducati) {Novembre}

2022 – QUARTARARO Fabio (Yamaha)

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

15.33 È stata la pandemia a far risorgere il Gran Premio del Portogallo, stavolta nell’autodromo edificato sulle coste dell’Oceano Atlantico, impostosi all’attenzione globale grazie ai suoi saliscendi. Dal 2020 in poi Portimao non ha più mancato l’appello con il Mondiale, prendendosi il lusso di organizzare due GP nel 2021, uno in primavera e l’altro in autunno.

15.31 Il GP di Portogallo nasce nel 1987 come escamotage per raddoppiare le gare in Spagna. Infatti si corre a Jarama, ovvero alle porte di Madrid! Il “trucco” viene ripetuto nel 1988, ma stavolta apponendo l’etichetta su Jerez de la Frontera. Il primo vero GP in terra lusitana si tiene nel 2000 all’Estoril. Questo resta il palcoscenico del GP sino al 2012, anno in cui l’appuntamento defunge.

15.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della Sprint Race del GP del Portogallo 2024 di MotoGP che inizierà alle 16.00.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint del Gran Premio del Portogallo 2024, valevole come secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. A Portimao va in scena la prima manche del weekend, con in palio punti importanti per il campionato e con la possibilità di raccogliere dati preziosi in vista della gara lunga domenicale.

Riflettori puntati sulla Ducati, che ambisce a monopolizzare le prime posizioni con almeno quattro pretendenti alla top3. Enea Bastianini, dopo la fantastica pole position mattutina, punta alla vittoria proprio come i compagni di marca Jorge Martin e Francesco Bagnaia, mentre andrà valutata l’effettiva competitività dell’Aprilia di Maverick Viñales (2° in griglia) sulla distanza dei 12 giri.

Da monitorare per le posizioni di vertice anche le probabili rimonte di Pedro Acosta (7°) e soprattutto di Marc Marquez, chiamato a risalire velocemente dall’ottava piazza dopo una qualifica abbastanza problematica in seguito ad una caduta. Attenzione anche alla KTM di Brad Binder, due volte secondo in Qatar e candidato ad un grande recupero in Portogallo dalla decima casella.

Appuntamento fissato dunque alle ore 16.00 italiane per il via della Sprint di Portimao. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo della MotoGP: buon divertimento!