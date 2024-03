Enea Bastianini arpiona la pole nel GP del Portogallo! Bagnaia in seconda fila, caduta per Marquez

Enea Bastianini si conferma in grande fiducia sul giro secco (dopo la prima fila di Lusail) e conquista una splendida pole position a Portimao imponendosi nelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2024, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo della Ducati Factory, alla seconda partenza al palo della carriera nella classe regina (la prima arrivò in Austria nel 2022), ha fermato il cronometro in 1’37″706 facendo la differenza soprattutto nel quarto settore.

“Bestia” ha preceduto di 82 millesimi l’Aprilia di un ispirato Maverick Viñales e di 106 millesimi la Ducati Pramac di un solido Jorge Martin. Seconda fila dello schieramento che verrà aperta dal campione del mondo Francesco Bagnaia, 4° a 216 millesimi dal compagno di squadra in sella alla GP24 Factory davanti alla KTM di Jack Miller (5° a 0.326) e alla Ducati GP23 di Marco Bezzecchi (6° a 0.366).

Buonissima settima posizione, partendo dal Q1, per il rookie spagnolo Pedro Acosta con la GasGas subito davanti all’otto volte iridato Marc Marquez, 8° a 441 millesimi dalla testa con la Ducati del Team Gresini a causa di una scivolata durante il primo time-attack. Da segnalare l’eliminazione in Q1 dell’Aprilia ufficiale di Aleix Espargarò (13° in griglia) oltre a quella degli italiani Fabio Di Giannantonio (14°), Franco Morbidelli (17°) e Luca Marini (22°).

RISULTATI QUALIFICHE GP PORTOGALLO MOTOGP 2024